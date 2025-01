Déclin militaire du Nigeria, paradoxe d’une armée suréquipée mais affaiblie

Le dernier classement militaire mondial de Global Firepower (GFP) sonne comme un avertissement pour le Nigeria : ses forces armées dégringolent à la 39e place sur 145 pays en 2024, poursuivant une chute inquiétante après leur 36e rang en 2023 et leur 35e position en 2022. Sur le continent africain, le pays perd sa troisième place au profit de l’Afrique du Sud, tandis qu’Égypte et Algérie dominent toujours le classement régional.

Des milliards investis, pour quels résultats ?

Le paradoxe est frappant : malgré des investissements colossaux dans son arsenal militaire, notamment l’acquisition de jets A-29 Super Tucano dernier cri et de drones Bayraktar, l’armée nigériane peine à convaincre. Ces équipements sophistiqués, censés révolutionner la lutte contre Boko Haram et l’ISWAP (Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique), n’ont pas suffi à masquer les faiblesses d’une institution en quête de modernisation et de cohérence stratégique.

Si le gouvernement ne manque pas une occasion de vanter ses victoires contre le terrorisme, les observateurs pointent des maux plus profonds : corruption endémique, infrastructures vieillissantes, formation insuffisante des troupes. Ce fossé grandissant entre dépenses pharaoniques et résultats concrets révèle une gestion défaillante des ressources.

Le grand écart entre leaders mondiaux et africains

Sur l’échiquier mondial, les États-Unis règnent sans partage pour la 18e année consécutive, forts d’une supériorité écrasante en matériel, finances et technologie. Russie, Chine, Inde et Corée du Sud complètent ce top 5, talonnés par les poids lourds européens et asiatiques comme le Royaume-Uni, le Japon et la Turquie.

Lire aussi: Classement militaire : l’Algérie beaucoup plus puissante que le Maroc

L’Afrique voit l’Égypte se placer au 15e rang mondial, portée par un arsenal diversifié et une organisation militaire solide. L’Algérie (26e) et l’Afrique du Sud (33e) maintiennent leur rang, dépassant désormais le Nigeria. Ce dernier conserve néanmoins une influence significative sur le continent.

Repenser la stratégie militaire

Le classement GFP, basé sur plus de 60 critères allant des effectifs aux capacités logistiques, en passant par le budget défense et les atouts géographiques, met en lumière un Nigeria riche en ressources mais pauvre en vision stratégique.

Cette régression soulève des questions cruciales sur la capacité du pays à faire face aux menaces actuelles : terrorisme, kidnappings, violences communautaires. Pour retrouver son rang et son influence régionale, le Nigeria doit engager des réformes profondes, au-delà du simple renouvellement des équipements : professionnalisation des troupes, modernisation de la gestion, lutte implacable contre la corruption.

Le classement GFP, au-delà des chiffres, offre au Nigeria une opportunité unique : celle de se réinventer pour construire une force de défense moderne, à la hauteur de ses ambitions africaines et internationales.