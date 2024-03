Plus de 280 élèves enlevés par des hommes armés au Nigeria

Au Nigeria, plus de 280 élèves ont été kidnappés par des hommes armés. L’attaque, qui a eu lieu dans le nord-est du pays, n’a pas été revendiqué.



Un nouveau kidnapping de masse a frappé le Nigeria. Jeudi, des hommes armés ont attaqué une école dans le nord-ouest du pays et ont enlevé plus de 280 élèves, selon des témoignages d’un enseignant et d’un habitant.

25 élèves réussissent à s’échapper

L’attaque a eu lieu dans l’école GSS Kuriga, située dans le district de Chikun, dans l’État de Kaduna. Des hommes armés ont ouvert le feu sur l’école, forçant le personnel et les élèves à fuir. Le bilan exact de l’enlèvement reste flou. Un enseignant a déclaré que 187 élèves du secondaire et 125 élèves du primaire étaient portés disparus, dont 25 ont ensuite réussi à s’échapper. Un habitant a quant à lui affirmé que plus de 280 enfants avaient été enlevés.

Les autorités locales n’ont pas encore confirmé le nombre d’élèves kidnappés. Le gouverneur de l’État de Kaduna a déclaré que le bilan était en cours d’évaluation. Amnesty International a condamné les enlèvements et a appelé les autorités nigérianes à prendre des mesures pour mieux protéger les écoles.

Une longue série d’attaques

Cet incident tragique n’est que le dernier d’une série d’enlèvements de masse qui ont touché le Nigeria ces dernières années. En décembre 2020, plus de 300 garçons ont été enlevés dans une école du nord-ouest du pays. Ils ont été libérés quelques semaines plus tard après des négociations avec les ravisseurs.

Le gouvernement nigérian est confronté à un défi majeur pour assurer la sécurité des populations et lutter contre les groupes armés qui sévissent dans le pays. En plus de cet enlèvement, plus de 100 femmes ont été portées disparues dans le nord-est du Nigeria après un autre enlèvement de masse attribué à des terroristes.