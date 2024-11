L’armée de l’air nigériane a mené des frappes aériennes d’envergure dans le Nord-Est du pays, visant des terroristes affiliés à l’organisation Daech en Afrique de l’Ouest (ISWAP). Lors de ces opérations dans l’État de Borno, elle a réussi à neutraliser environ 50 combattants ennemis. Un revers stratégique important infligé à ces groupes terroristes actifs dans la région.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des efforts constants déployés par le Nigeria pour contrer la menace terroriste qui affecte la région du lac Tchad. Depuis plusieurs années, l’État de Borno, l’un des plus touchés par les violences, a été le théâtre d’attaques répétées des groupes terroristes. Ce qui pose des défis sécuritaires importants pour les autorités nigérianes.

Neutralisation significative pour la sécurité des civils

Le porte-parole de l’armée de l’air nigériane, Olusola Akinboyewa, a déclaré, dans un communiqué, que ces frappes aériennes avaient permis de viser avec précision des zones de regroupement de l’ISWAP. Ces zones servent souvent de bases de planification et d’entraînement pour les actions terroristes dans la région. Ce qui rend leur neutralisation significative pour la sécurité des civils.

Les frappes, menées par des avions de combat nigérians, ont été rendues possibles grâce aux renseignements collectés sur les mouvements et regroupements des combattants de l’ISWAP. Selon le communiqué, les services de renseignement avaient identifié plusieurs positions de repli de ces terroristes, permettant ainsi une action rapide et coordonnée.

Démonstration de force de l’armée nigériane

Au-delà des pertes humaines pour l’ISWAP, ces opérations représentent une démonstration de force de l’armée nigériane. Elles envoient un message clair sur la détermination des forces armées à lutter contre la présence terroriste. Cette opération, perçue comme une victoire par les autorités, vise également à rassurer la population de Borno, particulièrement vulnérable aux attaques.

Les actions de l’ISWAP et d’autres groupes terroristes comme Boko Haram ont causé des milliers de morts et des déplacements massifs de populations dans le Nord-Est du Nigeria. Face à cette crise humanitaire et sécuritaire, les opérations militaires intensifiées sont vues comme un moyen de restaurer la paix et de favoriser le retour des personnes déplacées.

Bornon, un soutien international dans la lutte contre le terrorisme

L’État de Borno bénéficie du soutien international dans la lutte contre le terrorisme, notamment par l’intermédiaire de la Force multinationale mixte (FMM) et de ses partenaires régionaux. Ce soutien permet une meilleure coordination des efforts militaires et de renseignements entre les pays touchés par le terrorisme dans la région du lac Tchad, incluant le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun.

Les autorités nigérianes affirment être conscientes de ces enjeux, et s’engagent à accompagner les actions militaires par des efforts de développement pour stabiliser la région. Le gouvernement nigérian a ainsi lancé plusieurs initiatives visant à améliorer l’éducation, la santé et l’économie dans les zones touchées par les violences terroristes.