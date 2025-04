Le M23 exige le retrait des forces de la SADC après les affrontements à Goma

L’Alliance Fleuve Congo (AFC), qui comprend les rebelles du M23, a condamné ce qu’elle a qualifié de « série d’opérations militaires conjointes » menées par les forces de la SADC en coordination avec les forces armées congolaises (FARDC), les FDLR et les milices ethniques congolaises appelées Wazalendo à Goma et dans ses environs.

L’AFC/M23 exige le retrait immédiat des forces de la SADC

Des affrontements à Goma entre l’AFC/M23 et la coalition gouvernementale ont éclaté vendredi vers 22 heures dans les quartiers de Lac Vert et Keshero, et ils étaient les premiers depuis que les rebelles ont pris le contrôle de la ville stratégique. Dans un communiqué publié samedi 12 avril, le porte-parole de l’AFC/M23, Lawrence Kanyuka, a critiqué les attaques du 11 avril, affirmant qu’elles « menacent la stabilité et la sécurité des civils ».

« Ces attaques violent les accords existants de la SADC et retardent par conséquent la réhabilitation de l’aéroport de Goma », a déclaré Kanyuka. « Elles obligent l’AFC/M23 à exiger le retrait immédiat des forces [de la SADC] et nous contraignent à exiger la reddition immédiate des troupes des FARDC stationnées dans les installations de la MONUSCO à notre organisation ».

Les efforts de paix sapés par une agression continue

Le 28 mars, les rebelles et la mission de la SADC ont signé un accord sur le retrait des forces d’Afrique australe de la RDC. Le mouvement rebelle a déclaré que les récentes tentatives de la coalition gouvernementale de reprendre Goma avaient été « résolument repoussées » et a accusé le gouvernement de saper les efforts de paix par une agression continue.

« Malgré notre retenue face à ces actes criminels persistants, l’AFC/M23 se voit contrainte de reconsidérer sa position afin de donner la priorité à la sécurité de la population congolaise et des éléments [de la SADC] présents dans les zones libérées ». Kanyuka a déclaré que l’alliance rebelle protégerait les civils dans les zones qu’elle contrôle, « quel qu’en soit le prix ».