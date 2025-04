Solutions africaines aux problèmes africains : Une fausse bonne idée (exemple : Congo-Rwanda)

L’Afrique et ses dirigeants adorent, parfois, être caressés dans le sens du poil. Dans le contexte actuel, avec ses conflits géostratégiques et géopolitiques d’une dimension planétaire, les dirigeants africains sont-ils réellement capables, à eux seuls, de leur trouver une issue honorable?

Que l’Afrique joue un rôle, au plus haut niveau, dans les grandes instances internationales et médiatiques, telle n’est pas la question. En revanche, la réponse africaine aux problèmes africains ? Très beau langage du politiquement correct ! Mis à part le continent africain, quel autre continent peut-on si affectueusement couronner avec de si belles déférences ?

Alors que L’Afrique est à la traine dans bien de domaines, bravo, elle a réussi à se spécialiser dans la résolution de ses propres conflits. Ironie de l’histoire !

Pourtant, les conflits meurtriers ne cessent de s’enchainer sur le continent, emportant plusieurs milliers de vies humaines. L’Est du Congo en est un exemple, ces trois dernières décennies! Super ! L’Afrique devient un grand champion de l’autorégulation et du respect de l’ordre. Rions !

Où ce monde trouve-t-il encore du courage de parler, enflammé parfois, de solution africaine ? Sous prétexte d’une référence aux pratiques africaines de se rassembler sous un arbre à palabre et de discuter de la vie familiale, la diplomatie africaine et internationale tente de reproduire une schématisation surannée et décontextualisée. Or, nul n’ignore que cette pratique n’a, à ce jour, aucun sens face aux enjeux diplomatiques et géopolitiques du monde en pleine ébullition.

La fraternité africaine, tant ventée, s’inscrit dans cette logique de ne vendre que du vent tant on sait, fatalement, qu’elle n’a jamais réussi à endiguer les pires massacres du continent.

La polarisation de recherche de solutions régionales peut, probablement, mobiliser une certaine responsabilité des acteurs. Cependant, Il n’en demeure pas moins qu’elle ne soit aussi une tout autre forme de discrimination et de pérennisation de conflits, tant elle ne concerne qu’un seul continent, le plus pauvre, de surcroit. Quelle belle idée de demander aux plus démunis de trouver des solutions aux problèmes dont profitent, parfois, les plus riches !!

Dans tous les cas, pour la situation à l’Est du Congo avec les douze millions de morts, des viols récurrents de femmes, des déplacements massifs de populations, etc., la communauté humaine toute entière doit s’indigner. Elle a déjà perdu beaucoup de temps dans la gesticulation. Les enjeux économiques, géopolitiques et diplomatiques peuvent toujours survivre mais les vies humaines perdues ne reviendront jamais.