Les dirigeants de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) devraient tenir un sommet extraordinaire le jeudi 13 mars pour discuter de la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC, a annoncé le secrétariat du bloc.

Le Président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, en sa qualité de président de la SADC, présidera un sommet virtuel pour discuter de la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC. Le sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement « recevra des informations actualisées sur la situation sécuritaire en RDC et délibérera sur la recommandation du Sommet extraordinaire de la Troïka de l’Organe de la SADC », selon le secrétariat du bloc.

Le 6 mars, la Présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, a présidé un Sommet extraordinaire de la Troïka de l’Organe, une réunion de haut niveau qui a rassemblé les dirigeants des pays contributeurs de troupes de la SAMIDRC dans la zone en conflit, en sa qualité de présidente de l’organe de la SADC chargé de la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité.

Présentation des résolutions du sommet de la Troïka

Cette évolution fait suite à une réunion conjointe des chefs d’état-major des forces de défense de la CAE-SADC, le 24 février, et à une réunion ministérielle ultérieure le 28 février 2025. Selon le secrétariat de la SADC, les résolutions du sommet de la Troïka devraient être présentées avant la réunion de jeudi, les dirigeants devant débattre de la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC.

Selon certaines informations, le sommet devrait se concentrer sur l’instabilité qui perdure dans l’est de la RDC, et les discussions clés devraient porter sur la sécurité de la région et le retrait potentiel des troupes qui y sont déployées. Selon les rapports, le retrait proposé se déroulera par étapes, mais les détails et le calendrier exacts restent à définir et à annoncer.

Le Malawi et l’annonce du retrait de ses troupes de l’Est de la RDC

Le secrétariat du bloc a indiqué qu’un rapport de l’Organe de la SADC sur la politique, la défense et la sécurité fera le point sur la situation, devenue une préoccupation majeure pour la région. Le mois dernier, le Malawi a annoncé le retrait de ses troupes de l’Est de la RDC. Les forces de la SAMIDRC – composées de troupes sud-africaines, malawites et tanzaniennes – sont confinées dans leurs bases situées sur le territoire contrôlé par les rebelles de l’AFC/M23. Leurs déplacements sont contrôlés par les rebelles.

Le mouvement rebelle affirme lutter pour une gouvernance respectueuse des droits humains fondamentaux. Il s’est engagé à éradiquer le tribalisme, le népotisme, la corruption et l’idéologie génocidaire, entre autres vices répandus au sein de la coalition militaire de la RDC.