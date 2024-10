Évaluation de la mission de la SADC dans l’Est de la RDC : un bilan crucial à Goma

Les chefs d’état-major des pays membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) se sont réunis à Goma, dans la province du Nord-Kivu, pour évaluer, pour la première fois depuis leur déploiement, l’opérationnalisation de leur mandat militaire en République Démocratique du Congo (RDC). Cette rencontre, qui se déroule à un an du déploiement de leurs contingents, est cruciale pour mesurer les avancées et les défis rencontrés dans la lutte contre les groupes armés.

Depuis ce mardi 1er octobre 2024, les chefs d’état-major des pays de la SADC ayant des contingents dans l’est de la RDC sont en réunion à Goma pour évaluer l’impact de leur action depuis le déploiement de leur mission dans cette région du pays. Le général-major Ibhrahim Mike Muhona a ouvert les discussions en soulignant l’importance de cette évaluation. « Après avoir reçu le mandat d’une année, nous avons mené les opérations. C’est pourquoi, nos autorités ont demandé qu’on fasse l’évaluation pour voir non seulement les avancées, mais aussi les défis dans les opérations », a-t-il déclaré.

Les contingents militaires de la SADC, composés principalement d’éléments en provenance d’Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie, ont été déployés pour soutenir les Forces armées de la RDC (FARDC) dans leurs opérations contre les groupes armés, notamment le M23, qui a intensifié ses attaques dans la région.

La quête de l’efficacité

Cette réunion s’intéresse également aux aspects logistiques de l’opération, notamment en ce qui concerne les équipements et les effectifs militaires. Les chefs militaires chercheront à formuler de nouvelles stratégies pour optimiser l’efficacité de leurs actions face à des conditions de plus en plus complexes. La décision d’envoyer des troupes dans l’Est de la RDC s’inscrit dans le cadre d’une réponse collective face à l’agression armée qui menace la stabilité de la région. Les discussions qui se tiennent à Goma sont donc non seulement une étape de réflexion sur les opérations passées, mais également une opportunité d’adapter les réponses militaires aux réalités du terrain.

À l’issue de cette évaluation, les chefs militaires de la SADC espèrent établir une feuille de route claire pour les mois à venir, renforçant ainsi la coopération militaire et la sécurité dans une région marquée par l’instabilité et les conflits. La mission de la SADC reste essentielle pour tenter de restaurer la paix et la sécurité dans l’est de la RDC, un enjeu qui nécessite des efforts concertés et soutenus.