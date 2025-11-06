Le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec veut faire rayonner le cinéma tunisien pour sa 14e édition

Du 7 au 16 novembre 2025, la Seine-Saint-Denis et Paris accueilleront la 14e édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec (FFFA), un événement devenu incontournable pour découvrir la richesse et la diversité du cinéma des pays arabes et de leurs diasporas.

Créé en 2012 par la Ville de Noisy-le-Sec, ce festival s’est imposé comme « un pont entre les rives de la Méditerranée » et « un espace d’engagement culturel et politique, où le cinéma est à la fois outil de mémoire et geste artistique de résistance« . Face aux simplifications médiatiques et aux préjugés, le FFFA défend depuis ses débuts une programmation qui privilégie la complexité et la nuance des regards portés sur le monde arabe.

Placé sous le parrainage du cinéaste Costa-Gavras depuis 2016, le festival bénéficie ainsi du soutien d’une figure emblématique du cinéma politique. « Parrainer le festival du film franco-arabe, c’est lui donner ma caution, comme cinéaste et comme citoyen« , déclare le réalisateur de Z et Missing. « Le monde arabe, cette entité plurielle, diversifiée, a besoin de nous montrer ses images, loin des préjugés et des visions médiatiques stéréotypées. »

La Tunisie à l’honneur avec Hind Meddeb

Cette 14e édition mettra particulièrement en lumière le cinéma tunisien, une industrie en plein essor qui produit actuellement « un nombre record de films« , selon les organisateurs. La marraine de cette édition, la réalisatrice franco-tunisienne Hind Meddeb, incarne parfaitement cette richesse créative. Auteure de documentaires engagés comme Electro Chaâbi (2013), Tunisia Clash (2015) ou plus récemment Soudan, souviens-toi (2024), elle filme les résistances et les révolutions avec un regard singulier forgé par sa circulation entre les cultures.

« Je suis née en France d’une maman algéro-marocaine et d’un papa tunisien. J’ai toujours circulé entre les deux rives de la Méditerranée« , confie Hind Meddeb. « Nous sommes de plus en plus nombreux à être des enfants entre-deux continents ; ce festival nous tend un miroir et nous fait du bien. »

La réalisatrice ouvrira le festival lors de la soirée inaugurale du 7 novembre et accompagnera la projection de trois de ses films durant l’événement.

Une programmation riche et engagée

Avec plus de cinquante films au programme, cette 14e édition proposera un voyage au cœur de la création cinématographique franco-arabe contemporaine. Au-delà du focus tunisien, la programmation s’ouvrira à « la Palestine, au Soudan, à la Syrie post-Assad, aux luttes anticoloniales, aux diasporas et aux imaginaires égyptiens« , promettent les organisateurs.

Le festival maintient également sa dimension pluridisciplinaire, avec des événements mêlant musique, théâtre, arts plastiques et littérature dans les lieux culturels de Noisy-le-Sec.

Le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec se tiendra du 7 au 16 novembre dans plusieurs lieux : le cinéma Le Trianon (Romainville), les établissements culturels de Noisy-le-Sec, les cinémas d’Est Ensemble (Seine-Saint-Denis) et l’Institut des Cultures d’Islam (Paris).