Le consulat honoraire du Bénin à Abidjan invite ses compatriotes à la prudence et à la neutralité en pleine tension électorale ivoirienne.

À moins de deux semaines du scrutin présidentiel prévu pour le 25 octobre 2025, la tension monte en Côte d’Ivoire. Face à la crispation politique et aux heurts observés à Abidjan, le Consulat honoraire du Bénin a publié, ce dimanche 12 octobre, un communiqué exhortant les ressortissants béninois résidant sur le territoire ivoirien à adopter une attitude exemplaire de réserve et de neutralité.

Une posture de « discrétion et sagesse » recommandée

Dans son message adressé à la communauté béninoise, le consul rappelle la nécessité de demeurer en dehors de toute forme d’implication dans la vie politique ivoirienne, surtout en cette période de forte polarisation. « Réserve, respect et neutralité » : tels sont les maîtres-mots du communiqué, qui en appelle à la « discrétion, la sagesse et la parfaite intégration », des qualités traditionnellement associées à la diaspora béninoise en Côte d’Ivoire.

L’appel du consulat s’inscrit dans une logique préventive, alors que les tensions entre partisans du pouvoir et ceux de l’opposition gagnent du terrain à l’approche du scrutin. La représentation diplomatique béninoise souligne que la sécurité et l’image de la communauté béninoise dépendent du respect strict de ces consignes.

Prière et solidarité spirituelle pour la paix

Au-delà des recommandations de prudence, le message du consul revêt également une dimension spirituelle. Il invite les ressortissants béninois à « accompagner le peuple ivoirien par des prières quotidiennes dans les mosquées et les églises », afin que l’élection présidentielle se déroule « dans la paix et la sérénité ».

Ce geste, à la fois symbolique et fraternel, vise à réaffirmer les liens de proximité entre les deux peuples et à encourager un climat apaisé dans un pays où résident plusieurs milliers de Béninois, pour la plupart commerçants, enseignants ou travailleurs indépendants.

La campagne électorale, entamée vendredi, se déroule dans un climat tendu. Cinq candidats sont en lice pour succéder au Président sortant. Le samedi 11 octobre, des échauffourées ont éclaté dans plusieurs quartiers d’Abidjan après que l’opposition a maintenu son appel à manifester, malgré l’interdiction émise par le préfet de la ville.

Selon le ministre ivoirien de la Sécurité, 237 personnes ont été interpellées à la suite de ces incidents et seront présentées à la justice. Si le calme est revenu dans la soirée, l’opposition a d’ores et déjà annoncé une nouvelle mobilisation dans les jours à venir, maintenant la pression sur le pouvoir en place.

Une vigilance diplomatique accrue

Dans ce climat incertain, le message du consulat du Bénin s’ajoute à une série de mises en garde similaires émises par d’autres représentations diplomatiques africaines, qui redoutent des débordements pouvant affecter leurs ressortissants.

Le rappel à la réserve des Béninois d’Abidjan illustre la vigilance des autorités consulaires face à une situation où la moindre provocation peut être source de malentendus ou de violences.

À mesure que la date du scrutin approche, la Côte d’Ivoire retient son souffle. Entre appels à la paix, tensions politiques et vigilance diplomatique, chacun tente d’éviter un scénario de crise dans un pays encore marqué par les souvenirs douloureux des violences postélectorales de 2010.