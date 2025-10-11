Côte d’Ivoire : la marche de l’opposition dispersée au gaz lacrymogène à Abidjan pendant que Ouattara lance sa campagne à Daloa

La journée de ce samedi 11 octobre 2025 a été marquée par un contraste saisissant en Côte d’Ivoire, avec des échauffourées à Abidjan et un lancement de campagne en grande pompe pour le Président sortant, Alassane Ouattara, à Daloa.

La journée du samedi 11 octobre 2025 a été marquée par de vives tensions à Abidjan, où la marche de protestation du Front Commun de l’opposition — réunissant le PDCI-RDA et le PPA-CI — a été brutalement dispersée par les forces de l’ordre.

Marche de l’opposition dispersée et arrestations à Cocody

Malgré l’interdiction formelle du préfet d’Abidjan, le Front Commun de l’opposition (regroupant notamment le PDCI et le PPA-CI) a tenté de maintenir sa marche de protestation dans les rues de la capitale économique. Dès les premières heures de la matinée, les forces de l’ordre ont massivement investi les lieux de rassemblement prévus pour faire respecter l’arrêté préfectoral.

Des échauffourées ont éclaté entre forces de l’ordre et manifestants, notamment dans le quartier de Cocody. La police s’est opposée à tout regroupement, engageant des courses-poursuites et procédant à des interpellations. Face à des jets de pierres, les forces de l’ordre ont utilisé du gaz lacrymogène pour disperser les groupes de militants.

Le ministre de la Sécurité, cité par Fraternité Matin, a indiqué que la situation était désormais « sous contrôle » et que « l’ordre public sera maintenu coûte que coûte ». Il a également fait état de 237 personnes interpellées, incluant des femmes, au cours de cette matinée de tensions. Aucune information n’a filtré pour l’instant concernant les leaders de l’opposition.

À Daloa, Alassane Ouattara lance sa campagne sous le signe de la continuité

Pendant que la capitale vivait ces heures tendues, le Président sortant Alassane Ouattara lançait officiellement sa campagne à Daloa, dans une ambiance festive. Accueilli par une foule compacte, le chef de l’État a décliné les grandes lignes de son programme pour le quinquennat 2025-2030, articulé autour de six piliers :

consolidation de la paix et de la stabilité,

renforcement du capital humain et de l’emploi,

développement des infrastructures,

modernisation de l’agriculture,

industrialisation et promotion de l’investissement privé,

gouvernance exemplaire et efficacité administrative.

« Je suis heureux de commencer par Daloa, une région prospère qui a beaucoup à donner à la Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré, assurant que le pays « est sur une pente ascendante » et que « les années à venir seront encore meilleures ». Confiant dans son bilan, Alassane Ouattara a invité ses partisans à « poursuivre ensemble l’œuvre de transformation » entamée depuis quinze ans, promettant de renforcer la croissance économique et la cohésion nationale.

Deux visages d’une même journée

Le contraste entre les gaz lacrymogènes d’Abidjan et les acclamations de Daloa résume à lui seul les fractures politiques ivoiriennes à l’approche du scrutin. D’un côté, une opposition contestataire réprimée dans la rue ; de l’autre, un Président-candidat sûr de son bilan et d’une majorité mobilisée.

À trois semaines du vote, la Côte d’Ivoire s’avance dans la campagne électorale avec un double visage : celui d’un pays en quête de stabilité, mais traversé par des tensions politiques persistantes.