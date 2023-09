Le Burkina Faso sous la menace du Chikungunya, 89 cas répertoriés

Au Burkina Faso, 89 cas confirmés de Chikungunya ont été identifiés par le laboratoire national de référence fièvre hémorragique virale, à Pouytenga, dans la région du Centre-Est du pays.

L’annonce a été faite, ce mercredi 27 septembre 2023, par le ministère burkinabè en charge de la Santé. 89 personnes ont été testées positives au Chikungunya, à Pouytenga, dans la région du Centre-Est du Burkina Faso. Les résultats ont été compilés par le laboratoire national de référence fièvre hémorragique virale. Le premier cas de la maladie a été détecté le 5 septembre dernier, selon les autorités sanitaires.

Surveillance sentinelle de la Dengue

Dans un communiqué, le ministère de la Santé précise que le prélèvement a été réalisé dans le cadre de la surveillance sentinelle de la Dengue et des autres arboviroses. Selon le directeur général du CORUS (Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires), des prélèvements ont été faits sur 234 cas suspects de Chikungunya, le 15 septembre. Joseph Soubeiga précise que les travaux ont été effectués avec une équipe pluridisciplinaire du niveau central.

Il s’est avéré qu’à Pouytenga, 89 cas sont confirmés positifs au Chikungunya, aucun décès n’a été notifié. « Nous sommes vers la fin de la saison pluvieuse, et il y a des eaux stagnantes de même que les ordures qui sont jetées un peu partout. Ce qui fait qu’il y a une éclosion importante des moustiques… Ce n’est pas du nouveau. Cette maladie était en Afrique de façon endémique », a déclaré à Anadolu, Shep Dominique, médecin généraliste burkinabè.

Craintes d’une prolifération du Chikungunya

« Depuis longtemps, on vit avec cette maladie en Afrique, mais on n’avait pas détecté beaucoup de cas en Afrique de l’Ouest… On peut craindre une prolifération de la maladie, car une fois infectée, le moustique va se nourrir du sang de la personne infectée. Et au fur et à mesure, ça devient un cycle infernal d’infection », a ajouté la blouse blanche. Les autorités sanitaires sont en alerte pour tenter de circonscrire la maladie. Compte tenu de sa rapide propagation et de sa dangerosité.

La Dengue, le Chikungunya et Zika sont des maladies transmises par le moustique tigre. Elles peuvent provoquer des symptômes graves chez les personnes infectées. Le Chikungunya ; appelé « maladie qui brise les os » ou « maladie de l’homme courbé » est transmise par le même moustique que la Dengue. Il a été indiqué que la Dengue fait 20 000 morts par an. D’origine africaine, la maladie frappe habituellement dans les pays tropicaux et subtropicaux.