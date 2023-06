Où se trouve le moustique tigre, vecteur de la Dengue, de Zika et du Chikungunya

La Dengue, le Chikungunya et Zika sont des maladies virales dont le principal vecteur est le moustique tigre. C’est une préoccupation majeure en matière de santé publique. Historiquement, les pays du Sud sont les plus concernés, mais avec le réchauffement climatique, les pays occidentaux commencent à être menacés. Le point sur la situation.

La Dengue, le Chikungunya et Zika sont des maladies transmises par les moustiques, notamment par le moustique tigre, originaire des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est. Elles peuvent provoquer des symptômes graves chez les personnes infectées. L’Afrique et les Caraïbes sont historiquement les zones les plus touchées, mais le réchauffement climatique change la donne.

Transmission de la dengue

La dengue est principalement transmise par le moustique Aedes aegypti. D’autres moustiques peuvent aussi transmettre la maladie, mais leur impact est beaucoup moins important. Le virus est transmis par les moustiques femelles qui peuvent contaminer plusieurs personnes. La Dengue ne se transmet pas directement entre les humains, sauf exceptionnellement entre la mère enceinte et son bébé.

La Dengue fait 20 000 morts par an. Habituelle dans les pays tropicaux et subtropicaux, la Dengue est d’origine africaine et s’est répandue dans le monde à la faveur de la période de traite des esclaves. Elle est aujourd’hui particulièrement présente en Amérique du Sud, en Asie et aux Caraïbes, notamment en Guyane. Des épidémies sont aussi régulièrement signalées dans certaines partie de l’Afrique : Sénégal, Cap-Vert ou Nigeria dernièrement. Elle arrive en Europe depuis le début des années 2000, portée par le moustique tigre.

Transmission du Zika

Le virus Zika est, lui aussi, principalement transmis par les moustiques du genre Aedes, en particulier l’Aedes aegypti. Toutefois, des cas de transmission par voie sexuelle, par transfusion sanguine et de la mère à l’enfant pendant la grossesse ont également été signalés. Le Zika entraine des fièvres, des douleurs articulaires, mais en général cela passe dans la semaine.

Les moustiques du genre Aedes sont souvent actifs pendant la journée, ce qui augmente le risque de transmission du Zika par rapport à d’autres maladies transmises par les moustiques, telles que le paludisme qui reste la principale menace en Afrique.

Le Chikungunya ou le mini palu

Le chikungunya,« la maladie qui brise les os » ou la maladie de « l’homme courbé » est transmise par le même moustique que la Dengue. En langue Makondée, chikungunya signifie celui « qui marche courbé en avant ». Le chikungunya touche la majorité des pays du Sud, avec des épidémies qui, comme à la Réunion, entre 2005 et 2010, peuvent toucher près d’un quart de la population. La maladie est apparue en France en 2007, puis en Guyane et dans les Caraïbes française avant d’arriver aux États-Unis.

Le moustique tigre, principal vecteur de la maladie, comme pour la Dengue et le Zika, est longtemps resté peu présent au Maghreb. Pourtant, depuis 2015, on retrouve régulièrement sa trace en Algérie et en Mauritanie.

Prévention et contrôle

La prévention de la transmission de la Dengue, du Chikungunya et du Zika repose sur la réduction de l’exposition aux piqûres de moustiques infectés. Les mesures à prendre en compte sont notamment