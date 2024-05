Le Burkina Faso ratifie la Charte du Liptako-Gourma pour renforcer la coopération sahélienne

Le Parlement burkinabè a donné son feu vert unanime à la ratification de la Charte du Liptako-Gourma, instituant l’Alliance des États du Sahel (AES).

Cette charte, signée à Bamako le 16 septembre 2023, vise à promouvoir la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, la défense, le développement économique et social. Selon le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, l’AES permettra aux trois pays membres de mutualiser leurs forces et d’intensifier la lutte contre le terrorisme qui frappe durement la région du Sahel.

Une approche progressive et pragmatique

Les autorités des pays membres ont opté pour une mise en œuvre progressive de la Charte, privilégiant une approche pragmatique et efficiente. L’accent sera mis dans un premier temps sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, avant d’étendre progressivement la collaboration à d’autres secteurs. La création de l’AES marque un nouveau départ pour la région du Liptako-Gourma, qui a longtemps souffert de l’instabilité et de l’insécurité.

Cette alliance constitue une étape importante vers la construction d’un Sahel plus stable, plus prospère et plus uni. La création de l’AES envoie un signal fort de la détermination des pays du Sahel à prendre en main leur destin et à construire un avenir meilleur pour leurs populations. Avec la mise en œuvre de la Charte, nombreux sont les défis à relever, notamment la coordination des forces armées nationales, la lutte contre la corruption et la gestion des ressources naturelles.

De la création de l’Alliance des États du Sahel

L’Alliance des États du Sahel (AES) a été créée le 16 septembre 2023 lors de la signature de la Charte du Liptako-Gourma à Bamako, au Mali. La Charte a été signée par les chefs d’État du Burkina Faso, du Mali et du Niger, dans le but de promouvoir la coopération et la solidarité entre leurs pays dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, la défense, le développement économique et social.

L’objectif principal de l’AES est de mutualiser les forces et les moyens des trois pays membres pour lutter contre le terrorisme et l’insécurité qui sévissent dans la région du Sahel. L’Alliance a connu une évolution rapide depuis sa création, avec notamment la finalisation d’un projet de texte portant création de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), en mai 2024.