Finalisation du projet de Confédération de l’Alliance des États du Sahel

Une page importante de l’histoire du Sahel a été écrite à Niamey, au Niger. Les chefs d’État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont finalisé le projet de texte de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), marquant ainsi une étape cruciale vers une coopération régionale plus approfondie.

Cette confédération, tant attendue, vise à unir le Mali, le Burkina et le Niger dans une structure politique plus étroite, avec pour objectif de relever les défis communs auxquels elles sont confrontées, notamment l’insécurité persistante, la pauvreté endémique et le développement socio-économique fragile. Les piliers fondamentaux de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel comprennent plusieurs points.

Stimuler le commerce régional et l’intégration économique

Il stipule un leadership rotatif, ce qui veut dire que la confédération sera dirigée par un président et un vice-président issus des trois pays membres, assurant une représentation équitable et une rotation régulière du pouvoir. Il est aussi doté d’un parlement confédéral. Un organe législatif composé de représentants des trois nations sera mis en place pour adopter des lois et des politiques communes, favorisant ainsi une gouvernance inclusive et démocratique.

La création d’un marché commun permettra la libre circulation des biens, des services et des personnes entre les États membres, stimulant ainsi le commerce régional et l’intégration économique. Pour lutter contre l’insécurité et le terrorisme qui sévissent dans la région, une force de sécurité conjointe sera déployée, symbolisant la volonté des trois pays de s’unir face aux menaces communes.

Coopération régionale plus forte

L’adoption de ce projet de confédération suscite un réel espoir pour les populations du Sahel, qui aspirent à la paix, à la stabilité et à un avenir prospère. Les dirigeants des trois pays ont exprimé leur ferme engagement à œuvrer pour une mise en œuvre rapide et efficace de cette initiative historique.

Les États membres se disent conscients que la concrétisation de cette vision ambitieuse nécessitera des efforts soutenus et une collaboration étroite. En plus de surmonter les obstacles liés aux disparités économiques, aux questions politiques sensibles et aux potentiels conflits d’intérêts. La finalisation du projet de confédération marque un tournant décisif dans l’histoire du Sahel.