Le Bénin s’appuie sur Montreux Comedy pour lancer un grand Festival d’humour

C’est lors d’une conférence de presse organisée à Seme City, à Cotonou, que le gouvernement béninois, par la bouche de son Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Babalola Jean-Michel H. Abimbola, a annoncé la conclusion d’une Convention pluriannuelle entre l’Agence du Développement des Arts et de la Culture (ADAC) et le Montreux Comedy Festival, portant sur les fonds baptismaux le futur Cotonou Comedy Festival, prévu pour décembre 2025…

Constatant que l’humour est aujourd’hui la filière artistique qui connait le plus rapide développement dans le monde, grâce au dynamisme des réseaux sociaux et des grands festivals internationaux tels que le Montreux Comedy Festival (Suisse), le Busan International Comedy Festival (Corée du Sud) ou encore le Festival de Melbourne (Australie), le gouvernement béninois a souhaité conforter la place du Bénin dans les Industries Culturelles et Créatives mondiales en dotant le pays d’un grand Festival d’Humour.

Un genre majeur pour la jeunesse de toute la Francophonie

L’idée en serait venue au Chef de l’État béninois lors du 19ᵉ Sommet International de la Francophonie, organisé en France du 4 au 6 octobre 2024, qui avait choisi de consacrer l’humour comme un art majeur au sein de la Francophonie, valorisant son rôle dans l’émergence de nouveaux espaces culturels pour la jeunesse. Pour mettre en valeur son rôle de vecteur linguistique et culturel, le Président Emmanuel Macron et la Secrétaire générale de la Francophonie Louise Mushikiwabo offrirent même la possibilité à quatre humoristes, tous les quatre originaires du Continent africain, de se produire devant les Chefs d’Etat.

Un leader mondial au service des humoristes africains

Fort de son expertise, le Groupe Montreux Comedy, qui anime un réseau de sept festivals à travers le monde (les plus fameux en Suisse, France, Belgique, Québec, ou… Afrique du Sud) bénéficie d’une audience considérable sur les réseaux sociaux, avec près de 8 millions d’abonnés et plus de 500 millions de vidéos visionnées par an. Cela fait de cet acteur le leader de l’humour dans le monde francophone, et un partenaire historique de l’humour en Afrique, comme l’ont bien prouvé les demi-finales du casting panafricain « Mon Premier Montreux by Castel Beer » qui se tenaient à l’Institut Français de Cotonou du 3 au 6 avril 2025, sous l’égide, notamment de Valéry Ndongo, star camerounaise et continentale…

L’enjeu de l’organisation du Cotonou Comedy Festival est à la fois majeur pour les humoristes africains, qui y profiteront d’un formidable tremplin pour l’internationalisation de leur carrière, en même temps que d’une plateforme d’échanges entre professionnels du monde de l’humour, et important pour le Bénin en termes de soft power, grâce au rayonnement culturel et touristique que les réseaux sociaux lui assureront, comme c’est le cas pour Montreux, en Suisse, dont beaucoup découvrent l’existence grâce au Comedy Festival…

Kuami William Codjo, Directeur de l’ADAC, et Grégoire Furrer, Fondateur il y a 35 ans du Montreux Comedy Festival, et Président du Groupe JokeNation, ont à l’unisson marqué leur enthousiasme pour ce projet qui, en les rapprochant, va leur permettre de faire profiter les humoristes africains et d’abord béninois, du savoir faire, de l’expérience, et des réseaux du Montreux Comedy, pour qu’il prennent plus de place dans le circuit mondial des grands Festivals d’humour.