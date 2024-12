Le Bénin exige l’arrestation du sénégalais Yérim Sow

Dans une démarche qui illustre clairement sa détermination à faire respecter la justice, le Bénin a émis un mandat d’arrêt international contre Yérim Sow, l’un des hommes d’affaires les plus influents du Sénégal. En effet, les autorités béninoises reprochent à Sow, accompagné de son collaborateur Yigo Faly Thiam, de graves infractions financières.

Ces accusations, largement relayées par des sources crédibles, alimentent un dossier judiciaire qui continue de secouer la sous-région ouest-africaine.

Des accusations lourdes : fraude et escroquerie

Tout d’abord, le tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou a jugé Yérim Sow et Yigo Faly Thiam le 23 décembre 2021. Après une analyse approfondie, il a retenu plusieurs charges graves contre eux, parmi lesquelles :

l’escroquerie à grande échelle ;

la surévaluation frauduleuse d’apports en nature ;

l’absence d’établissement des états financiers obligatoires.

Ensuite, après avoir évalué l’ensemble des preuves présentées, les juges ont condamné les deux hommes à cinq ans de prison, dont deux ans ferme. Plus récemment, cette condamnation a été confirmée. Une décision qui renforce la volonté du Bénin d’assurer l’exécution des peines et de montrer que personne n’échappe à la loi.

Les noms des accusés sur la liste des fugitifs recherchés

Par ailleurs, le ministère de la Justice et de la Législation du Bénin a décidé d’inscrire Yérim Sow et Yigo Faly Thiam sur la liste officielle des fugitifs les plus recherchés. Ainsi, ce classement place Yérim Sow en troisième position et son collaborateur en deuxième. De plus, la publication du mandat d’arrêt international vise à attirer l’attention sur cette affaire et à accentuer la pression pour que les deux hommes soient arrêtés.

Des répercussions dépassant les frontières

Cette affaire ne se limite, cependant, pas aux frontières béninoises. En réalité, elle remet en question les pratiques financières dans toute la sous-région et souligne l’importance d’une coopération judiciaire accrue entre les pays africains. Grâce à ce mandat d’arrêt international, le Bénin espère non seulement extrader les accusés, mais aussi prouver que les infractions financières ne resteront pas impunies.

Une atteinte à la réputation de Yérim Sow

Enfin, cette affaire porte un sérieux coup à la réputation de Yérim Sow. Considéré jusqu’à présent comme l’un des milliardaires les plus influents d’Afrique de l’Ouest, il voit son image fortement ternie. En effet, ces accusations, qui touchent au cœur de sa carrière, pourraient bien transformer radicalement sa trajectoire professionnelle.