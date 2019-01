Intelcia, l’un des leaders de la relation client dans l’espace francophone, poursuit son développement en Afrique subsaharienne. Après une implantation réussie fin 2015 au Cameroun, le groupe d’origine marocaine, fondé en 2000 et présidé par Karim Bernoussi, s’installe au Sénégal. Avec la ferme intention d’y créer 500 emplois d’ici mi-2017 et plus de 1.000 à terme.

Intelcia met le cap au sud. Le groupe marocain, fondé en 2000 par Karim Bernoussi, un ex-Maroc Télécom, a fait de son développement en Afrique subsaharienne l’une de ses priorités. Après s’être implanté avec succès au Cameroun fin 2015, le groupe, qui est l’un des poids lourds sur le marché de la relation client dans l’espace francophone (au Maroc et en France notamment), affiche désormais clairement son ambition africaine. Dans cette perspective, le choix du Sénégal apparaît naturel. Le pays est en effet réputé pour la grande qualité de ses ressources humaines et pour sa bonne maîtrise du français, principale langue de travail chez Intelcia.

Annoncée de façon très symbolique le 4 avril dernier (jour de la fête de l’indépendance sénégalaise) à ses collaborateurs, l’implantation du groupe au Sénégal est effective depuis quelques semaines. Une première promotion de cinquante collaborateurs est en cours de formation et le lancement imminent de l’activité est programmé. D’autres recrutements suivront avec pour objectif d’atteindre les 500 recrues d’ici mi-2017 et plus de 1.000 à moyen terme, probablement dès 2018. Des ambitions très fortes qui sont à hauteur du dynamisme de l’entreprise. Depuis plusieurs années le groupe affiche une croissance impressionnante, comme en témoigne son chiffre d’affaires. De l’ordre de 69,6 en 2015, il devrait largement dépasser les 100 millions d’euros lors de l’exercice 2016. L’entrée récente du groupe Altice (piloté par Patrick Drahi et qui compte en son sein la compagnie de téléphonie mobile SFR) dans son capital lui permet d’envisager encore plus sereinement l’avenir.

Pour Intelcia au Sénégal, priorité au recrutement

Dans le secteur des call center, le Sénégal est réputé être un marché très concurrentiel. Plusieurs groupes internationaux et locaux y sont implantés de longue date (l’allemand Arvato – filiale du groupe Bertelsmann –, l’américain IBEX Global, PCCI – co-fondé par l’entrepreneur sénégalais Yérim Sow –, Call me – du conglomérat Groupe Chaka, créé par Meïssa Déguène Ngom –, Center Value…). Intelcia compte toutefois sur ses avantages comparatifs pour s’imposer, comme ce fut le cas au Maroc puis en France où le marché est également très disputé. Dans un secteur qui souffre parfois d’une réputation difficile, le groupe est en effet reconnu pour le soin qu’il accorde à ses collaborateurs. Ses employés sont particulièrement choyés : conditions salariales attractives, cadre de travail à la Google, pratriques RH motivantes, nombreuses animations, ancrage dans l’environnement local… Le groupe, qui considère ses collaborateurs comme son actif le plus précieux, ne tarit pas d’efforts pour leur offrir les meilleures conditions. L’accent est mis, en particulier, sur la formation continue et sur la promotion interne. La plupart des managers intermédiaires d’Intelcia ont ainsi démarré comme « simples » conseillers. « De quoi nous offrir un surcroît de motivation », selon ce jeune dakarois qui fait partie de la première promotion d’Intelcia.

A Dakar, le recrutement est d’ailleurs la grande priorité du groupe, qui est à la recherche de profils variés pour ses activités de service client et d’assistance technique. Selon Nadia Benbahtane, jeune et dynamique directrice du marketing et de la communication d’Intelcia, les critères de recrutement sont notamment axés sur la maîtrise de la langue française, ainsi que sur le savoir-être. Il n’y a donc pas de profil type. A partir du moment où l’on présente les aptitudes de base, un recrutement est envisageable. Le groupe se charge ensuite de la formation de ses nouvelles recrues avec pour objectif de les fidéliser le plus possible.

Intelcia est le premier employeur de la communauté sénégalaise à Casablanca

Signe de l’importance de cette implantation au Sénégal pour Intelcia, son PDG, Karim Bernoussi, était présent cette semaine à Dakar. L’occasion pour lui de rencontrer notamment les premières recrues du groupe. Lors de cette rencontre, il leur a rappelé qu’entre le Sénégal et Intelcia, la collaboration ne datait pas d’hier. Le groupe est en effet le premier employeur de la communauté sénégalaise à Casablanca. Il compte dans son effectif 15 % de collaborateurs originaires de la Teranga (surnom donné au Sénégal). « Aujourd’hui, ce sont eux les meilleurs ambassadeurs du groupe à Dakar », fait observer une autre nouvelle recrue.

Le groupe, qui compte des clients prestigieux à l’instar de SFR, Google, Canal +, etc., s’apprête à inaugurer son premier site à Dakar. Pour des raisons d’ordre pratique, c’est sur le quartier de Sacré Cœur, un lieu facile d’accès dans une capitale sénégalaise où il n’est pas toujours simple de circuler aux heures de pointe, qu’il a jeté son dévolu. L’immeuble, pavoisé aux couleurs rose et noire du groupe, accueillera bientôt les 500 premiers collaborateurs dakarois. Mais les travaux ne sont pas encore terminés que le groupe est déjà à la recherche d’un second site. Signe que les ambitions d’Intelcia sont fortes au Sénégal, comme ailleurs en Afrique subsaharienne.

Dans les prochains mois, le groupe, leader panafricain de la relation client, entend s’implanter dans d’autres pays du continent. Avant probablement de poursuivre son expansion à l’international.