Gala de la CVUC Foundation en faveur des populations vulnérables du Cameroun

Le mardi 3 juin 2025, alors que les Journées Économiques Internationales des Communes (JEICOM25) battaient leur plein au Palais des Congrès de Yaoundé — marquées par l’annonce de nombreux projets structurants et la signature de nouveaux partenariats prometteurs — un autre moment fort, tout aussi porteur de sens, se tenait à quelques encablures : le gala caritatif de la CVUC Foundation.

Organisé à l’Hôtel Hilton de Yaoundé, cet événement inscrit comme side event des JEICOM25, s’est déroulé sous le haut parrainage du Très Honorable Cavayé Yéguié Djibril, Président de l’Assemblée nationale du Cameroun.

Une soirée caritative chargée d’émotion et riche en valeurs

Cette soirée de bienfaisance a réuni de nombreuses personnalités de premier plan, toutes animées par un même élan de solidarité envers les enfants et les populations les plus vulnérables des territoires camerounais. Confrontées à des crises durables et multiformes, ces populations représentent un défi majeur pour les communes qui les accueillent — des collectivités locales souvent engagées mais démunies, confrontées à des attentes immenses et à des ressources insuffisantes.

En marge des JEICOM25, le Président national des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), Monsieur Augustin Tamba, Maire de Yaoundé 7, a rappelé avec force l’importance de faire une place centrale à l’action humanitaire dans la construction territoriale. Une ambition désormais incarnée par la CVUC Foundation, bras social et solidaire des CVUC, créée pour renforcer la résilience des territoires et mettre l’humain au cœur du développement.

Ce soir-là, les enfants déplacés internes de la commune de Maroua 1er, issus du camp de Domayo, ont été mis à l’honneur. Victimes des crises sécuritaires, ces enfants ont pris part, voici quelques semaines, à un atelier artistique initié par la Fondation, leur permettant d’exprimer leurs émotions, leur espoir, et leur dignité retrouvée. Les œuvres, à la fois profondes, lumineuses et bouleversantes, ont été exposées, puis vendues aux enchères dans un esprit de solidarité active. Elles ont ému, interpellé, et rassemblé.

La soirée s’est déroulée en présence de l’Honorable Vice-Président Kombo Gberi, représentant personnel du Très Honorable Président de l’Assemblée nationale, à qui un Award d’honneur a été remis par la CVUC Foundation. Cette distinction saluait son engagement constant et celui de l’auguste institution qu’il représente, au service des populations vulnérables de l’Extrême-Nord, du Septentrion dans son ensemble, et finalement du Cameroun tout entier.

Mobilisation nationale et internationale

La soirée a également réuni une riche délégation de maires camerounais, des représentants diplomatiques, des organisations internationales, ainsi que des délégations venues du Maroc (notamment la Maire de Rabat), de Turquie, de Belgique, de France et d’autres pays partenaires.

De nombreux acteurs économiques ont également marqué leur présence : Brussels Airlines, Turkish Airlines, le Port Autonome de Kribi, Access Bank Cameroun, MTN Mobile Money, Les Boissons du Cameroun, le Lagon Club & Affaires, et bien d’autres, qui ont compris que la solidarité peut être un moteur de développement.

Cette célébration multiculturelle, rythmée par des moments musicaux, une tombola caritative, et la vente aux enchères d’œuvres d’enfants déplacés, a permis d’associer émotion, générosité et action concrète, dans une atmosphère profondément humaine.

Une jeune Fondation déjà en mouvement

Créée à l’initiative du Président national des CVUC, la CVUC Foundation est une structure encore jeune, mais déjà très active. Depuis sa nomination en début d’année, son Directeur général, le Dr Loïc Nicolas, s’attache à déployer des actions concrètes dans les territoires où les besoins humanitaires sont les plus criants, avec un souci permanent de proximité, de dignité, et de résilience.

Le gala du 3 juin accompagne le lancement public de cette dynamique, rendue possible par une équipe engagée et solidaire. Capucine, Hilary, Pascale, Guy et Manolo — nommés ambassadeurs de la Fondation lors de cette soirée — incarnent cette jeunesse généreuse et lucide, désireuse de servir son pays autrement, dans la discrétion, le professionnalisme et l’humanité.

Autour d’eux, c’est une nouvelle génération de bâtisseurs de solidarité qui s’est levée ce soir-là. Un mouvement est en marche. Et ce gala n’en est que la première étape. Le chemin sera long. Mais il est désormais éclairé par un souffle nouveau — celui de la volonté, du partage et de l’espérance.