Cameroun : Stephen Blewett nommé au poste de Directeur général de MTN

Le groupe MTN a procédé à quelques nominations au sein de ses filiales, le 2 juillet dernier. Le Sud-africain Stephen Blewett, précédemment DG de MTN Bénin, a été désigné nouveau DG de la filiale camerounaise du Groupe sud-africain des télécoms MTN, en remplacement du Néerlandais Hendrik Kasteel, qui a quitté MTN Cameroon, fin mars 2020 « pour des raisons personnelles » comme l’avait indiqué le Sud-Africain Rob Shuter, PDG du groupe MTN, dans un communiqué. L’intérim à la direction générale de MTN Cameroon était alors assuré par le Camerounais Alain Nono, directeur de MTN Mobile Money.

C’est un Stephen Blewett, doté d’une forte expérience dans le secteur des télécoms et du numérique, qui rejoint ainsi le Cameroun. Il est arrivé au Bénin en septembre 2015 après sept mois à Windhoek à MTC Namibia comme directeur commercial.

D’après ce qu’on peut lire sur son profil LinkedIn, s’il avait été durant près de trois ans (de juin 2012 à février 2015) CEO du cabinet sud-africain 3D Consulting spécialisé dans le conseil et les stratégies en 3D, sa plus longue expérience dans le secteur a été à Altech Autopage Cellular, une entreprise sud-africaine de fourniture des services télécoms et de communications électroniques. Il y aura passé près de sept ans comme Directeur général, avec une consécration comme meilleure entreprise du groupe Altech et Altron.

Stephen Blewett est également passé par la case Telkom (décembre 2009 à mai 2012), Vodacom (janvier 1999 à janvier 2001) et mCell (Mozambique, de janvier 2001 à janvier 2003) où il a été respectivement Responsable Marketing et Ventes, Responsable des Chaînes nationales et Responsable Marketing et Ventes.

Tout ce qui fait en sorte que Stephen Blewett se présente comme un PDG expérimenté dans l’industrie des télécommunications. Il ne manque pas d’exhiber ses compétences en négociation, planification d’entreprise, expérience client, développement commercial et stratégie marketing.

Dans la carrière professionnelle de ce diplômé de l’Université du KwaZulu-Natal en Commerce, Economie, Administration des affaires et Marketing, il faut également relever son passage au groupe pétrolier Shell en Afrique du Sud. Il y aura passé six années (de janvier 1993 à janvier 1999) dont les deux dernières comme Brand manager.

Le nouveau Directeur général aura la responsabilité de consolider les acquis de MTN sur le marché camerounais, renforcer le leadership de l’entreprise, maintenir un cadre de dialogue apaisé avec les parties-prenantes publiques et privées, et œuvrer à une plus grande satisfaction des millions de clients de MTN Cameroon.

Il faut signaler que MTN Cameroon (MTNC) est une filiale du Groupe MTN créée le 15 février 2000 suite au rachat par MTN International du premier opérateur mobile du Cameroun, CAMTEL Mobile. En 20 ans d’activité, MTN Cameroon s’est imposée comme le leader du marché des Communications Electroniques au Cameroun et un partenaire essentiel du développement socio-économique du Cameroun.