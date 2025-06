Les Communes et Villes Unies du Cameroun et la CVUC Foundation signent avec Access Bank Cameroun

Au lendemain des Journées Économiques Internationales des Communes (JEICOM25), une convention tripartite a été signée le jeudi 5 juin au siège national des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), situé à Bastos, Yaoundé. Dans le cadre d’une collaboration durable, cette convention — d’une durée de trois ans, renouvelable automatiquement à chaque échéance — engage Access Bank Cameroun, les CVUC d’une part, et la CVUC Foundation d’autre part. Elle vise à accompagner les communes dans leurs dynamiques de développement, tout en renforçant le volet humanitaire porté par la Fondation.

Access Bank : un partenaire sûr à forte notoriété en Afrique

Access Bank PLC, communément appelée Access Bank, est la principale filiale du groupe Access Bank Group, un conglomérat de services financiers basé à Lagos, au Nigéria. Le groupe est implanté dans de nombreux pays africains — notamment au Cameroun, en République Démocratique du Congo, au Ghana, au Kenya, au Rwanda, en Gambie, en Sierra Leone et en Zambie — ainsi qu’au Royaume-Uni. Il dispose également de bureaux de représentation en Chine, en Inde, au Liban et aux Émirats arabes unis.

Depuis sa fusion avec Diamond Bank, effective le 1er avril 2019, Access Bank est devenue la première banque d’Afrique en nombre de clients, avec plus de 60 millions de comptes actifs. Les CVUC et la CVUC Foundation ont ainsi fait le choix d’un partenaire bancaire solide, fiable et expérimenté, capable d’accompagner avec efficacité la réalisation de leurs ambitions communes.

Au service du Développement et de l’Humain

La convention a été signée dans la salle des actes des CVUC par trois responsables majeurs: Augustin Tamba, Président national des CVUC, le Dr Loïc Nicolas, Directeur général de la CVUC Foundation, et Ellis Nzo Asu, Directeur général d’Access Bank Cameroun. Elle scelle une alliance stratégique fondée sur une vision commune du développement : inclusive, innovante et centrée sur l’humain.

Pour les communes, ce partenariat ouvre la possibilité de domicilier leurs fonds auprès d’Access Bank, qui s’engage à offrir des services financiers adaptés, à faciliter l’accès au crédit et à accompagner les projets de développement local. Grâce à la digitalisation des opérations bancaires, les communes pourront gérer leurs ressources de manière plus moderne, sécurisée et efficace.

Pour la CVUC Foundation, Access Bank s’engage à soutenir financièrement ses projets et à participer activement à ses événements. En contrepartie, la Fondation offrira à la banque une visibilité renforcée lors de ses manifestations et valorisera son rôle dans la réalisation des actions humanitaires.

Engagement partagé pour les territoires et le vivre-ensemble

Ce partenariat incarne la volonté des CVUC et de la CVUC Foundation de s’associer à des institutions solides et engagées, afin de faire émerger des territoires plus dynamiques, autonomes et solidaires. Il exprime aussi une conviction profonde : le développement local ne se construit pas dans l’isolement, mais grâce à des partenaires de confiance, capables de conjuguer expertise, ressources et sens des responsabilités.

À travers cette convention, Access Bank Cameroun s’engage aux côtés des collectivités non seulement pour soutenir leurs projets structurants, mais aussi pour promouvoir l’inclusion financière et accélérer la digitalisation des opérations financières locales. Des leviers essentiels pour moderniser la gestion des ressources, sécuriser les flux et faciliter l’accès des populations et des communes aux services bancaires.

La convention signée avec Access Bank constitue ainsi un signal fort adressé par l’ensemble des communes du Cameroun : celui d’un engagement clair et durable en faveur du progrès, de la justice sociale, de la transformation numérique et de la dignité humaine.