Le Bénin à l’honneur en Allemagne le 16 novembre, concert Fenu Yeton à Brême

« Prix des téléspectateurs », « Prix du meilleur flow » et « Prix du meilleur album » en 2015 au Bénin avec son ancien groupe, Fenu Yeton en solo depuis 2019 semble avoir retrouvé le sentier menant au devant des projecteurs. Après Abidjan en Côte d’Ivoire, l’artiste béninois dépose ses valises en Allemagne pour un concert live à Brême.

Sur un plateau de télé abidjanaise il y a peu, Fenu Yeton a clairement notifié : «…de 2019 à 2023, il s’est passé plein de choses en studio et c’est le moment pour nous de le montrer » ; on y est !

Autrefois rappeur, l’artiste qui désormais chante son rap, nous dévoile peu à peu sa nouvelle direction artistique. Fenu Yeton dit faire désormais de « l’Afro vintage », une musique fusion des classiques afro, des sonorités ancestrales de son Bénin natal et de la musique urbaine actuelle. Un cocktail musical très original au parfum de la bonne humeur des rues des capitales africaines. Et où qu’il se rend, cette belle énergie n’est jamais loin. Ses quelques titres libres d’écoute et d’achat sur les plateformes légales de distribution (un EP « Maintenant », deux singles et des clips) renseignent largement sur le mood de l’artiste.

Scrupter son parcours, c’est se rendre compte du travailleur discret et très persévérant qu’est Fenu Yeton. À croire que le talent pour lui est un jardin que son travail acharné et constant vient arroser. Pour preuve, après Abidjan, il se frotte aux scènes européennes et c’est Brême, le premier endroit qui le reçoit sur invitation de « Kuckuck Kollektiv », une association culturelle très influente de la cité.

La nouvelle date importante à retenir est donc celle du samedi 16 novembre 2024 à partir de 16h00 au « Creative Hub » de Brême (Allemagne). Ce sera une soirée aux influences afro avec un vernissage du photographe professionnel béninois « Steven Lawson Photography » et une after party que va gérer des mains de douée par « .Umi. Dj ».

Toute la team d’Afrik.com souhaite d’ores et déjà « Bon vent » à l’artiste qui devrait bientôt passer aussi par Paris !