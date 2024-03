Côte d’Ivoire, Abidjan le 10 avril, concert de Fenu Yeton : naissance d’une étoile ! 

Après une expérience de groupe (de 2008 à 2018), Fenu Yeton entame une carrière solo dont les débuts remontent à 2019 et qui le conduit aujourd’hui à une première scène en solo, un concert-événement le 10 avril à partir de 18h00 à l’INSAAC de Cocody, lieu symbole de création et de renouvellement artistique !

Petit retour sur un parcours exemplaire. En août 2020, il sort un EP de quatre titres intitulé « Maintenant » dont trois sont autoproduits. De 2021 à 2023, il lance respectivement « SOLO » suivi du tout premier clip de sa nouvelle carrière et ensuite, « Dey For Me »… deux singles indépendants.

Ce mûrissement artistique, Fenu Yeton le revendique : « De 2019 à 2023, c’est le temps que m’a pris la création de ma nouvelle direction artistique. Et pour réussir au mieux cette quête, j’ai dû me rendre à plusieurs endroits au cours de cette période. J’étais tantôt au Bénin, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d’Ivoire ». C’est le cheminement naturel d’un talent original, l’itinéraire d’une création qui se nourrit d’échanges et d’apports successifs… Et d’énormément de travail et de volonté.

Fenu Yeton élabore l’Afro fusion

Au terme de cette quête artistique, Fenu Yeton élabore son style musical personnel : l’Afro fusion. Un style plutôt afro pop, qui résulte de la fusion des plus vieux classiques de la musique africaine, de sonorités ancestrales béninoises et de la musique urbaine actuelle… Car Fenu a commencé par le Rap et sa musique s’en souvient, et c’est dans le milieu musical fécond de la Côte d’Ivoire qu’il se réalise.

Le 17 février 2024 sort le clip du titre éponyme de son EP sorti en 2020, qui annonce son premier concert live : ce sera donc le 10 avril 2024, à partir de 18 heures à l’INSAAC (Institut National des Arts et Actions Culturelles) à Cocody… Un événement à ne pas manquer et dont AFRIK.COM est fier d’être partenaire ! Résultat : les places s’arrachent. A quinze jours du concert, il n’en reste que quelques poignées à acheter ! Pour assister en direct non pas à l’éclosion mais à l’explosion d’un artiste destiné à émouvoir et à faire danser de multiples publics en Afrique et dans le monde !