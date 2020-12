Ghana : la chanteuse afro-pop Ama Nova présente le visuel « Calibre »

La chanteuse ghanéenne Mercy Sackey, plus connue sous le nom d’Ama Nova, a créé le visuel officiel de sa dernière chanson « Calibre », qui évoque un message d’amour et de pardon.

Mercy Sackey, plus connue dans le show business sous le nom d’Ama Nova, a créé le visuel officiel de sa dernière chanson « Calibre ». Une chanson très spéciale pour l’une des chanteuses afro-pop qui a le vent en poupe au Ghana, qui évoque un message d’amour et de pardon dans les couples, les relations familiales et même les amitiés.

« C’est une chanson très spéciale pour moi », a révélé Ama Nova. « 60% de l’inspiration derrière la chanson était basée sur une histoire vraie. J’ai écrit cette chanson pour une amie proche qui traversait une période difficile dans son mariage », a-t-elle indiqué.

« Honnêtement, c’est une chanson à laquelle je pense que beaucoup de gens peuvent s’identifier dans leur vie quotidienne. Cela parle d’amour et de pardon dans nos mariages, nos relations familiales et même nos amitiés », poursuit-elle.

La chanson, qui est classée au sommet des charts et est en passe de dominer les ondes, est accompagnée d’un visuel simple mais saisissant, qui fait ressortir la carrière d’actrice cachée d’Ama Nova. Elle a d’ailleurs confié que le visuel de la chanson décrit ce que ressent le véritable amoureux et met en lumière la façon dont les couples devraient gérer les malentendus.

« Tout comme le titre de la chanson, nous voulions présenter une vidéo qui puisse parler au spectateur de la sensation de l’amour depuis le début de chaque relation et du nombre de partenaires qui peuvent facilement oublier ce qu’ils ressentaient les uns envers les autres, en cas de malentendu », conclut-elle, en attendant d’emmagasiner également plus de vues sur les différentes plateforme des réseaux sociaux.