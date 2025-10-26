Le Bénin accélère sa transformation touristique et signe un partenariat avec Expedia Group

Le tourisme béninois entre dans une nouvelle dimension. Alors que le pays multiplie les chantiers pharaoniques et les initiatives culturelles ambitieuses depuis 2016, la signature d’un accord stratégique avec Expedia Group lors du salon IFTM à Paris vient concrétiser une stratégie de visibilité internationale jusqu’ici inédite pour cette destination ouest-africaine.

Le lancement officiel de la destination Bénin est prévu pour fin 2025, marquant l’aboutissement d’une décennie de transformations profondes. Avec un budget 2025 de 65,13 milliards de FCFA alloué au ministère du tourisme, de la culture et des arts, en hausse de 38,86% par rapport à l’exercice précédent, le gouvernement béninois affiche clairement ses priorités.

Cette montée en puissance s’accompagne de reconnaissances internationales significatives : le pays figure parmi les 10 destinations incontournables de 2024 selon Lonely Planet et rejoint la liste très attendue « WHERE TO GO IN 2025 » du média AFAR, qui met en avant les 25 destinations parmi les plus prometteuses.

Un patrimoine exceptionnel enfin révélé au monde

Le Bénin dispose d’atouts uniques qui justifient ces investissements massifs. Le village lacustre de Ganvié, construit intégralement sur pilotis il y a plus de 400 ans par des populations fuyant les esclavagistes, offre un spectacle architectural et culturel sans équivalent sur le continent. Cette « Venise africaine » illustre parfaitement la richesse d’un patrimoine longtemps resté dans l’ombre.

Le plan touristique d’envergure s’appuie sur le volet culturel et historique de Porto-Novo, Cotonou et Ouidah, avec notamment la création d’un Musée international du vodun à Porto-Novo.

La digitalisation comme accélérateur de croissance

C’est là que le partenariat avec Expedia Group prend tout son sens. Avec ses 10 millions de visiteurs quotidiens et sa présence dans plus de 70 pays, la plateforme offre au Bénin une vitrine mondiale incomparable. L’accord prévoit trois axes stratégiques : le ciblage de voyageurs à forte valeur ajoutée, l’exploitation des données pour affiner les campagnes marketing, et la promotion des destinations secondaires béninoises.

Claude Blanc, récemment arrivé chez Bénin Tourisme après un passage chez Saudi Tourism Authority, définit le positionnement : « cette destination est réservée à des voyageurs avisés, prêts à débourser entre 700 et 1000 euros par personne pour le billet d’avion et cherchant l’Afrique authentique« .

Des projets structurants pour concrétiser les ambitions

L’arrivée prochaine du Club Med à Ouidah, avec un complexe de 330 chambres sur 25 hectares, symbolise cette montée en gamme. Mais le Bénin ne mise pas uniquement sur le tourisme balnéaire de luxe. Les parcs nationaux, comme le Parc du W ou le Parc de Pendjari à la frontière avec le Burkina-Faso, rivalisent aisément avec ceux des pays de l’Afrique de l’Est et constituent des atouts majeurs pour l’écotourisme.

Le Plan stratégique de développement 2025-2029 adopté en juin 2025 vise à faire du Bénin « une destination touristique de renommée mondiale soutenue par une riche diversité culturelle« , avec trois orientations : dynamiser l’organisation ministérielle, développer une offre touristique diversifiée, et valoriser les sites naturels et culturels.

Les défis d’une transformation rapide

Malgré ces avancées spectaculaires, des obstacles persistent. Le coût de la destination demeure un gros handicap, entre le prix élevé des billets d’avion dû aux taxes imposées et le coût onéreux de l’hébergement dans les bons hôtels. La gratuité des visas pour plusieurs nationalités, mise en place récemment, constitue un premier pas vers plus d’accessibilité.

Par ailleurs, la formation des ressources humaines et l’amélioration de la qualité des services touristiques restent des priorités, tout comme le développement d’infrastructures de soutien aux standards internationaux dans les zones touristiques secondaires.

Un positionnement régional stratégique

Face à la concurrence du Togo, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal, le Bénin mise sur le développement de combinés Afrique de l’Ouest, créant une émulation régionale et une appétence pour cette partie du continent. Cette approche collaborative pourrait transformer la perception de l’Afrique de l’Ouest comme destination touristique globale.

Le partenariat avec Expedia Group symbolise l’entrée du Bénin dans le circuit du tourisme international moderne. Avec ses festivals comme les Vodun Days qui transforment Ouidah en théâtre de célébrations uniques chaque 10 janvier, son patrimoine UNESCO, et ses investissements massifs dans les infrastructures, le pays se donne les moyens de ses ambitions. L’objectif de doubler la contribution du tourisme au PIB d’ici 2025, fixé il y a plus d’une décennie, semble désormais à portée de main.