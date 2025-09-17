Lalla Salma réapparaît au CHU Hassan II de Fès : geste humanitaire ou signal discret ?

Fès, le 17 septembre 2025 – La princesse Lalla Salma, longtemps absente de la scène publique, a effectué une visite remarquée au Centre Hospitalier Universitaire Hassan II de Fès. Selon le média Yabiladi, cette réapparition s’inscrivait dans le cadre de ses fonctions à la tête de l’Association Lalla Salma de Lutte Contre le Cancer. L’événement, présenté comme une initiative humanitaire, suscite néanmoins des interrogations sur sa portée symbolique et politique.

La visite, intervenue le 16 septembre en début de soirée selon Yabiladi, a commencé par un passage à « Dar Al-Hayat », un espace d’accueil destiné aux patients et à leurs familles venus de régions éloignées. Lalla Salma s’est ensuite rendue au Centre d’Hématologie et d’Oncologie du CHU, où elle a rencontré des malades, échangé avec leurs proches et remis des cadeaux aux enfants atteints de cancer. Le CHU Hassan II est reconnu pour ses services spécialisés, allant de l’oncologie pédiatrique et adulte à l’unité de greffe de moelle osseuse, en passant par un hôpital de jour dédié à la chimiothérapie.

Une réaparition calculée ?

Cette sortie intervient après un an de discretion, depuis son apparition très médiatisée en Grèce l’été dernier en grèce avec le Prince Moulay Hassan. Depuis sa séparation d’avec le roi Mohammed VI en 2018, Lalla Salma s’est tenue à l’écart des projecteurs, apparaissant rarement dans l’espace public. Son engagement pour la lutte contre le cancer demeure toutefois constant, et la visite au CHU de Fès s’inscrit dans la continuité de ses actions humanitaires passées, notamment à travers sa fondation.

Le choix du lieu n’est pas anodin. Fès, sa ville natale, et un grand centre hospitalier universitaire rappellent son ancrage personnel et renforcent la dimension symbolique de son retour. Dans un contexte où les rumeurs autour de la succession de Mohammed VI alimentent les débats, certains y voient plus qu’un simple geste humanitaire.

À ce stade, aucune source officielle n’a confirmé que cette apparition relève d’une stratégie politique ou d’une préparation dynastique. En l’absence de communication formelle, il serait prématuré d’anticiper un signal clair concernant l’avenir institutionnel du royaume. Reste que, dans une monarchie où chaque geste public est scruté, le retour de Lalla Salma au contact de la population ne peut être considéré comme anodin.