Sahel : lancement symbolique d’une carte d’identité pour la libre circulation

Le président burkinabè, le Capitaine Ibrahim Traoré, a reçu lundi 3 décembre sa Carte d’identité biométrique de la Confédération des États du Sahel (CIB-AES). Cet acte lance officiellement ce nouveau document d’intégration au Burkina Faso. La cérémonie, présidée par le Ministre de la Sécurité, applique une décision prise lors du sommet de décembre 2024 entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

La CIB-AES devient une étape clé pour renforcer l’intégration au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Un outil pour l’intégration et la sécurité

Cette carte poursuit trois objectifs : faciliter la libre circulation dans l’espace AES, renforcer la sécurité collective face aux menaces régionales comme le terrorisme, et soutenir les échanges économiques entre les pays membres.

Les autorités insistent sur les qualités techniques du document. La CIB-AES, fabriquée en polycarbonate, contient des données biométriques avancées et des dispositifs de sécurité répondant aux normes internationales. Ces éléments garantissent l’authenticité de l’identification et protègent les informations personnelles. Cette carte devient aussi un outil efficace contre la criminalité transfrontalière et pour une meilleure gouvernance sécuritaire.

Détails pratiques et production

Après l’enrôlement symbolique du Chef de l’État, l’Office national d’identification (ONI) peut passer à la phase suivante. La production en série démarrera en janvier 2026.

La carte coûtera 3 500 FCFA. Sa validité est de dix ans. Tous les citoyens de l’AES pourront l’obtenir dès l’âge de 5 ans. Elle deviendra obligatoire à partir de 13 ans. Ce document moderne marque une nouvelle avancée dans l’ambition d’intégration portée par l’Alliance des États du Sahel.