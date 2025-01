Lalla Hasnaa et Lalla Asmae : les princesses marocaines investissent en France

Immobilier commercial, résidences de luxe, startups… Les deux sœurs du roi Mohammed VI ont discrètement bâti un empire en France. À travers des montages sophistiqués, elles ont investi plus de 21 millions d’euros, notamment dans des terrains commerciaux. Une stratégie qui témoigne de leur vision à long terme du marché français.

Les sœurs du roi Mohammed VI ont le sens des affaires. Lalla Hasnaa et Lalla Asmae ont discrètement bâti un empire immobilier en France, avec une stratégie bien huilée qui ne laisse rien au hasard.

Le pari gagnant des supermarchés

Fin 2019, les princesses ont fait leur plus gros coup : racheter une dizaine de terrains où sont installés des Leader Price, pour la coquette somme de 21 millions d’euros. Pour cette opération, elles ont joué la carte de l’optimisation fiscale via deux sociétés aux Pays-Bas : Ousmaila BV pour Lalla Hasnaa et AA Investments BV pour Lalla Asmae, rapporte le média marocain Le Desk.

Dans le détail, on retrouve plusieurs belles prises :

Un terrain à Avignon pour 2,27 millions d’euros

Une parcelle stratégique entre Nîmes et Avignon à 1,5 million d’euros

Et le gros morceau : deux terrains près de Montpellier, à Saint-Jean-de-Védas, pour plus de 5 millions d’euros

Un investissement malin : les baux commerciaux de longue durée leur assurent des revenus réguliers sans risque ni gestion spécifique.

Du commercial au luxe

Mais les princesses ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Lalla Hasnaa s’est offerte une demeure dans l’un des quartiers chics de Paris. Une acquisition qui joint l’utile à l’agréable : un pied-à-terre de luxe qui prend de la valeur.

Pour sa part, en 2022, Lalla Asmae a franchi une nouvelle étape en créant Marceau Group à Paris. Un signal fort qui montre que les princesses voient grand pour l’avenir. Leur montage financier via les Pays-Bas n’a rien d’amateur : c’est du travail de professionnel pour optimiser leurs investissements.

Les princesses ne se contentent pas de la pierre. Lalla Asmae s’est lancée dans le grand bain des startups avec le fonds Witamax. Un virage vers l’innovation qui montre que les sœurs du roi savent aussi prendre des risques calculés.

L’engagement vert de Lalla Hasnaa

À la tête de la Fondation Mohammed VI pour l’Environnement, Lalla Hasnaa ne fait pas que des placements : elle investit aussi dans l’avenir de la planète, notamment dans les énergies renouvelables. Il faut s’en féliciter.

Au final, les princesses marocaines ont réussi leur pari : s’imposer discrètement mais sûrement dans le paysage économique français. Leur recette ? Mixer les investissements sûrs et les paris sur l’avenir, tout en renforçant les liens économiques entre le Maroc et la France. Une approche moderne qui montre que les têtes couronnées d’aujourd’hui savent aussi être de redoutables femmes d’affaires.

Et bien sûr, cela ne concerne pas que la France, leurs investissements sont bien entendu diversifiés dans le monde entier, en commençant par le Maroc évidemment ou les possessions de la famille royale concernent l’ensemble de l’économie.