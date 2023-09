La princesse Lalla Asmaa fête son anniversaire, toujours au service du Maroc

Lalla Asmaa, née le 29 septembre 1965 à Rabat, est le troisième enfant du roi Hassan II et de Lalla Latifa. Elle a fêté son anniversaire hier, vendredi.

Lalla Asmaa est une princesse alaouite, membre de la famille royale et sœur du roi Mohammed VI. Elle a reçu une éducation de grande qualité, au Collège royal de Rabat, puis en France et aux États-Unis. Elle a ensuite travaillé dans le secteur bancaire, avant de se consacrer à des activités philanthropiques.

Lalla Asmaa, figure de la société civile marocaine

En 1986, elle épouse Khalid Bouchentouf, un homme d’affaires marocain. Le couple a deux enfants, Moulay Yazid et Lalla Nuhaila. Lalla Asmaa est une figure emblématique de la société civile marocaine.

La sœur du roi Mohammed VI est également une fervente défenseure des droits des femmes et des enfants. Elle est ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF et de l’UNESCO.

Fervente défenseure des personnes sourdes

Lalla Asmaa est une fervente défenseure des droits des personnes sourdes. Elle est présidente de la Fondation Lalla Asmaa pour enfants et jeunes sourds, qui a été créée en 1995. La fondation œuvre pour l’intégration des personnes sourdes dans la société. Elle a pour mission d’offrir une éducation et des soins de qualité aux enfants et jeunes sourds du Maroc.

La fondation a ouvert plusieurs écoles et centres pour sourds dans tout le Maroc. Elle offre également des programmes de formation professionnelle et de réinsertion sociale aux personnes sourdes.

Lalla Asmaa est présentée comme une figure inspirante pour les personnes sourdes du Maroc. Elle est un modèle de réussite et de persévérance.

Engagement pour la protection des animaux

Lalla Asmaa est également une fervente défenseure de la protection des animaux. Elle est présidente de la Société pour la Protection des Animaux et de la Nature (SPANA), qui a été créée en 1911. La SPANA lutte pour la protection des animaux au Maroc, notamment les animaux errants et les animaux de travail.

La SPANA a ouvert plusieurs refuges pour animaux au Maroc. Elle offre également des services de stérilisation et de vaccination aux animaux. Lalla Asmaa est une figure engagée pour la protection des animaux. Elle est un modèle de compassion et de respect pour la vie animale.

Figure emblématique de la société civile marocaine, Lalla Asmaa est une femme engagée et passionnée. Elle œuvre pour le bien-être des personnes les plus vulnérables au royaume. Elle est une source d’inspiration pour tous les Marocains.