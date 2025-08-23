Saisie record en Lorraine : un chauffeur marocain arrêté avec 253 kilos de cannabis

L’une des plus grosses prises de drogue de l’année a été réalisée mercredi 20 août sur l’autoroute A31, en Lorraine. Les forces de l’ordre ont intercepté un camion utilitaire immatriculé en Espagne, dans lequel étaient dissimulés 253 kilos de résine de cannabis. Le conducteur, de nationalité marocaine, a été placé en garde à vue.

Le contrôle a eu lieu lors d’une opération de surveillance routière régulière. Alertés par le comportement nerveux du chauffeur, les gendarmes ont inspecté le véhicule et découvert un compartiment aménagé où étaient soigneusement emballés les ballots de drogue. La valeur marchande de la marchandise saisie s’élèverait à plusieurs centaines de milliers d’euros.

Un axe routier sous haute surveillance

L’autoroute A31 est considérée par les autorités comme un véritable corridor du trafic de stupéfiants reliant le sud de l’Europe aux grandes métropoles du nord. C’est dans ce contexte que les services de la gendarmerie et la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy coordonnent leurs efforts pour démanteler les filières qui exploitent cette voie stratégique. La drogue, provenant du Maroc a été acheminée d’abord en Espagne où est immatriculé le camion.

Le chauffeur marocain, désormais entendu par les enquêteurs, devrait permettre de mieux cerner l’organisation derrière cette livraison. L’enquête en cours vise à déterminer la provenance de la drogue ainsi que sa destination finale.

Cette saisie confirme la pression croissante exercée par les forces de l’ordre sur les réseaux de trafiquants et rappelle que la lutte contre les stupéfiants demeure une priorité nationale, tant pour ses enjeux sécuritaires qu’en matière de santé publique.