19 novembre : anniversaire de Lalla Hasnaa, une princesse au service de l’environnement, du patrimoine et de la culture

Le 19 novembre, la famille royale et le peuple marocain célèbrent l’anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa. Figure emblématique de l’engagement environnemental et de la préservation du patrimoine culturel, Lalla Hasnaa a forgé son image à travers des actions associatives et une vision résolument tournée vers un avenir durable.

En tant que Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement depuis sa création en 2001, Lalla Hasnaa incarne un engagement indéfectible envers les enjeux climatiques. Son implication s’est particulièrement illustrée lors de la COP28 à Dubaï en décembre 2023, où elle a représenté le Roi Mohammed VI. Sa participation active à des événements majeurs, notamment la réunion de haut niveau de l’initiative « Partenariat pour une éducation verte » organisée par l’UNESCO, rappelle son plaidoyer constant pour l’intégration de l’éducation environnementale dans les programmes scolaires à l’échelle mondiale.

L’engagement de Lalla Hasnaa s’est notamment concrétisée par la restauration du parc historique Lahboul de Meknès, inauguré en mai 2024. Dans le même esprit, sa présidence de la cérémonie d’ouverture de la 27ᵉ édition du Festival de Fès des Musiques sacrées du Monde, sous le thème évocateur « La quête de l’Esprit Al-Andalus », illustre parfaitement sa vision d’une harmonie entre culture et spiritualité.

Enfin, son rôle dans la diplomatie culturelle s’est également manifesté avec sa rencontre de Brigitte Macron à Rabat lors de la dernière visite du président Français en octobre 2024. Leur visite commune du Jardin d’essais botaniques et l’inauguration du Théâtre Royal de Rabat ont été largement suivies par la presse people.

La vision humaniste de la famille royale

Par son engagement constant la Princesse Lalla Hasnaa pallie l’absence de son frère, Mohammed VI, dont la santé inquiète le pays. Elle incarne une vision résolument moderne et humaniste du rôle des membres de la famille royale, une fonction qui reviendra sans doute à Lalla Khadija lorsque Mouley Hassan montera sur le trône.

La célébration de son anniversaire par les marocains est la reconnaissance de ses contributions au développement durable et à la préservation de l’identité culturelle marocaine.