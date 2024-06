La candidate d’extrême droite Sarah Knafo épinglée pour des chiffres faux sur l’aide française à l’Algérie

Sarah Knafo, candidate d’extrême droite française d’origine marocaine, a déclenché une polémique avec un tweet épinglé depuis le 20 mai. Elle y questionne : « Comment peut-on donner 800 millions d’euros d’aide au développement à l’Algérie chaque année, alors qu’elle refuse de reprendre ses clandestins qui sont parfois des bombes sur pattes ? ». Des chiffres mensongers que TF1info a décryptés et dénoncés. La candidate aux élections européennes du groupe Reconquête, proche de Marion Maréchal et d’Éric Zemmour, a avancé des chiffres totalement erronés.

D’après les données de l’OCDE et les informations de TF1info, l’Algérie a effectivement reçu 842 millions d’euros d’aide publique au développement entre 2017 et 2022, et non 800 millions par an. Pour 2024, le montant total de l’aide française à l’Algérie s’élève à seulement 129,6 millions d’euros, loin des affirmations de Sarah Knafo.

Le ministère de l’Économie française a également démenti les chiffres avancés par Knafo, confirmant que les financements étaient de 112 millions d’euros en 2021 et 132 millions d’euros en 2022. Ces chiffres sont publics et disponibles sur le portail de l’aide publique au développement de la France, soulignant l’importance de vérifier les sources avant de diffuser de telles informations.

Comment peut-on donner 800 millions d'euros d’aide au développement à l'Algérie chaque année, alors qu'elle refuse de reprendre ses clandestins qui sont parfois des bombes sur pattes ? pic.twitter.com/bK7Tg9pdp3 — Sarah Knafo (@knafo_sarah) May 20, 2024

Nature des aides

En outre, les fonds de l’aide publique au développement incluent des projets dans divers domaines, y compris des actions culturelles. Ces projets visent à promouvoir l’éducation, la culture, la santé et le développement économique.

Les initiatives culturelles peuvent inclure le soutien à des institutions culturelles, la préservation du patrimoine et l’organisation d’événements culturels pour renforcer les liens entre les communautés locales et internationales. Ces sommes ne sont donc pas assimilables à une aide financière classique, mais plutôt à des actions communes.

Profil de Sarah Knafo

Sarah Knafo, âgée de 30 ans, est conseillère et bras droit d’Éric Zemmour, leader du parti d’extrême droite Reconquête. Sa déclaration sur l’aide française à l’Algérie reflète une stratégie politique visant à attiser les tensions autour des questions d’immigration et de financement international. En effet, la liste de Reconquête pour les élections européennes conduite par Marion Maréchal est à la traîne dans les sondages. Ils tentent donc des « coups » pour faire parler d’eux et tenter de gagner quelques voix.

Impact de la désinformation

La diffusion de fausses informations dans un contexte électoral peut avoir des répercussions importantes, notamment en matière de crédibilité et de confiance publique. On voit, malheureusement, une fois encore, que l’Algérie sert de cible à l’extrême droite française. Cette controverse met en lumière les enjeux politiques et économiques de la coopération internationale et le rôle crucial de la transparence dans le discours public. Il est nécessaire de vérifier les éléments affirmés par les politiques et de dénoncer leurs mensonges.