L’UNICEF fait reporter le concert de Gims du 7 avril à Paris

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a demandé aux organisateurs du concert d’un musicien congolais, prévu à Paris le 7 avril, de le reporter, cette date coïncidant avec la Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Les organisateurs du concert du musicien franco-congolais Gims avaient proposé de reverser les recettes de l’événement à l’UNICEF pour soutenir les enfants congolais.

Le concert, prévu à l’Accor Arena de Paris, sponsorisé par Skyrock FM et intitulé « Solidarité Congo », a suscité de nombreuses critiques. Certains ont affirmé que le fait que le concert ait lieu le jour où le monde se joint au Rwanda pour commémorer le génocide des Tutsis était une insulte aux survivants du génocide. Ce qui a poussé l’UNICEF à militer pour le report de ce concert.

Condamnation de négation du génocide

« Nous avons demandé qu’une autre date soit trouvée pour ce concert caritatif », a déclaré Nidhi Joshi, responsable de la communication, du plaidoyer et des partenariats à l’UNICEF Rwanda, le mercredi 12 mars. « Si la date n’est pas modifiée, l’UNICEF a clairement indiqué aux organisateurs que nous ne percevrions pas les recettes du concert ».

Il est apparu depuis que les organisateurs ont reporté le spectacle à une date qui n’a pas encore été communiquée. Le concert de Gims intervient dans un contexte de regain de discours de haine et de persécution des Tutsis congolais, perpétrés par des groupes comme les FDLR, groupe génocidaire lié au génocide des Tutsis.

Nidhi Joshi a déclaré que l’agence des Nations Unies « condamne fermement toute forme de négation ou de négation du génocide ». Elle a précisé que l’UNICEF ne faisait pas partie des organisateurs du concert et que l’agence des Nations Unies n’était pas impliquée dans la planification ni dans les aspects logistiques, notamment le choix de la date, du lieu et l’invitation des artistes.

Obtenir un report de la date du 7 avril

Selon Nidhi Joshi, les organisateurs avaient uniquement contacté UNICEF France pour lui proposer de verser les recettes du concert aux enfants de l’Est de la RDC. « Cependant, dès que nous avons eu connaissance du concert et de sa date, nous avons contacté notre siège pour obtenir un report de la date du 7 avril », a-t-elle déclaré. « On m’a informée que la date serait modifiée. L’UNICEF a clairement indiqué que, s’ils ne la modifiaient pas, nous ne participerions pas au concert ».

Elle a expliqué que le Comité national de l’UNICEF en France avait contacté les organisateurs de l’événement, soulignant que la date choisie coïncidait avec une journée solennelle de commémoration du génocide qui a coûté la vie à plus d’un million de personnes au Rwanda et les avait exhortés à la reporter.

« L’Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 7 avril Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. L’UNICEF respecte cette résolution, reconnaissant son importance », a-t-elle ajouté. Nidhi Joshi a souligné la ferme position de l’UNICEF contre les actes de négationnisme du génocide.

Opposition ferme à « toute activité qui déforme les faits historiques »

« De tels actes sont profondément blessants et sapent le vécu et la souffrance des survivants et des victimes. Nous croyons en la promotion de la vérité, de la justice et de la réconciliation, et nous nous opposons fermement à toute activité qui déforme les faits historiques ou perpétue le mal », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que l’UNICEF est une organisation apolitique engagée pour le bien-être des enfants et des familles, adhérant aux principes humanitaires tout en plaidant pour la paix et la stabilité. La communauté rwandaise de France a également demandé à la mairie de Paris d’intervenir pour faire cesser le concert.

« Le report de l’événement permettra à ceux qui souhaitent rendre hommage aux victimes du génocide des Tutsis de le faire sans subir de détresse émotionnelle supplémentaire », a écrit Christophe Renzaho, président de la communauté rwandaise de France, dans une lettre adressée à la mairie.