SDM quitte la scène à Kinshasa : le concert caritatif du rappeur tourne au fiasco après des insultes du public

Le rappeur français d’origine congolaise SDM a dû écourter son concert caritatif à Kinshasa le 23 août 2025, excédé par les débordements et les insultes d’une partie du public. Un incident qui n’entame pas la détermination de l’artiste du label 92i à poursuivre ses actions humanitaires auprès des orphelins congolais, malgré la déception évidente causée par ce manque de respect lors d’un événement entièrement autofinancé.

Le samedi 23 août 2025, ce qui devait être un moment de communion entre SDM et son public congolais s’est transformé en déception amère. Le rappeur du 92, revenu aux sources dans son pays d’origine pour un événement caritatif, a été contraint d’écourter sa performance face aux débordements d’une partie du public.

La scène de l’Athénée de la Gombe à Kinshasa aurait dû vibrer jusqu’au bout pour cette cause caritative. Mais l’artiste, visiblement excédé par le comportement de certains spectateurs, a préféré quitter les planches, laissant derrière lui un goût d’inachevé.

Une journée dédiée aux orphelins

Cette escapade kinoise n’était pourtant pas une tournée commerciale. SDM avait orchestré, en collaboration avec la fondation de sa mère, une journée complète d’activités pour les enfants défavorisés de la capitale congolaise. Au programme : activités sportives, distribution de fournitures scolaires et un showcase gratuit pour clôturer cette initiative solidaire.

L’engagement financier était entièrement personnel. « J’ai pris 0€ pour faire ça« , insiste le rappeur sur les réseaux sociaux, soulignant que l’intégralité de l’événement avait été autofinancée, sans sponsor ni aide extérieure. Une démarche rare dans l’industrie musicale actuelle, où les concerts caritatifs sont souvent l’occasion de vastes opérations de communication sponsorisées.

Tout bascule en fin de soirée. Alors que SDM tente de prendre le micro pour demander calmement aux spectateurs ayant escaladé les structures de la scène de redescendre, la situation dégénère. Des insultes fusent, l’indiscipline prend le dessus sur la ferveur musicale.

« C’est ça votre problème, on ne peut pas faire un truc bien jusqu’au bout« , lance l’artiste, visiblement déçu. « On est venu là pour une œuvre, regardez comment vous vous comportez. DESCENDEZ ! » Ces mots, captés en vidéo et rapidement viralisés sur les réseaux sociaux, marquent la fin abrupte du concert.

Entre amertume et philosophie

Quelques heures après l’incident, SDM prend la parole sur X (anciennement Twitter) pour clarifier la situation. Sa réaction oscille entre frustration légitime et volonté de positiver. Il explique que le concert devait simplement clôturer une journée dédiée aux orphelins, et que les débordements d’une minorité ont gâché ce moment de partage.

Mais le rappeur refuse de sombrer dans la rancœur. « Rancune pourquoi ? Envers qui même ? Des imbéciles qui sont en vrai une MINORITÉ ? Jamais de la vie frérot !« , répond-il à un internaute. Il préfère mettre en avant le positif : les milliers d’enfants qui ont bénéficié de cette journée, les fournitures scolaires distribuées, les sourires récoltés.

Le rappeur avait pourtant exprimé en septembre 2024 son rêve de remplir le mythique Stade des Martyrs de Kinshasa, capable d’accueillir plus de 100 000 spectateurs. Rappelons que son père était le producteur de Koffi Olomidé et proche de Fally Ipupa.

Malgré cette mésaventure, SDM affirme sa détermination à poursuivre ses actions caritatives au Congo. « On reviendra pour faire ce genre d’action tant que Dieu nous le permettra« , promet-il. Les fonds récoltés lors de la vente des billets serviront à financer de futures initiatives similaires.

Une carrière qui ne faiblit pas

Cet incident kinois ne devrait pas ternir la trajectoire ascendante de SDM dans le paysage du rap français. Avec son dernier album « À la vie, à la mort » (ALVALM) certifié disque de platine en moins de quatre semaines, le protégé de Booba continue de prouver sa capacité à fédérer un large public.

Sa tournée des festivals français bat son plein, avec des passages remarqués aux Vieilles Charrues, aux Eurockéennes de Belfort et au Cabaret Vert. Le 25 février 2025, il avait même conquis l’Accor Arena de Paris, consécration ultime pour un rappeur français.