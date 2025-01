Soudan : l’Unicef alerte sur 3,2 millions d’enfants malnutris

Le Soudan fait face à une crise humanitaire dévastatrice : 3,2 millions d’enfants risquent la malnutrition aiguë, alerte l’Unicef. Une mobilisation urgente s’impose pour éviter une catastrophe générationnelle.

Le Soudan, plongé dans un conflit sanglant depuis avril 2023, est aujourd’hui au bord d’une catastrophe humanitaire sans précédent. Selon l’Unicef, 3,2 millions d’enfants de moins de cinq ans risquent de souffrir de malnutrition aiguë cette année. Parmi eux, 772 000 pourraient être touchés par la forme la plus sévère et mortelle de la dénutrition, un fléau qui menace de ravager une génération entière si une intervention immédiate n’est pas mise en œuvre.

Les enfants, premières victimes du conflit

Depuis le début de la guerre entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR), le pays est en proie à une crise multidimensionnelle. Le manque d’accès aux soins de santé, à l’eau potable et aux conditions d’hygiène décentes a exacerbé l’insécurité alimentaire, créant un terrain fertile pour la malnutrition infantile. Les pratiques alimentaires inappropriées, combinées à l’absence de ressources humanitaires, plongent des milliers de familles dans une situation désespérée.

Le spectre de la famine plane sur plusieurs régions du Soudan, notamment dans l’ouest et le centre du pays. Selon les rapports récents du système de classification de la sécurité alimentaire (IPC), cinq districts du Darfour sont déjà frappés, et cinq autres pourraient être touchés d’ici mai prochain. Les Nations Unies accusent les parties au conflit d’utiliser la famine comme arme de guerre, notamment l’accès humanitaire par des blocages bureaucratiques et des violences continues.

Une crise humanitaire mondiale

Avec 12 millions de déplacés internes et des dizaines de milliers de morts, le Soudan est aujourd’hui le théâtre de la plus grande crise de déplacement au monde. Malgré les efforts des agences internationales, le gouvernement soudanais continue de nier l’ampleur de la famine, complétant encore davantage les opérations de secours.

Face à cette situation alarmante, l’Unicef ​​appelle à un accès humanitaire immédiat et sans entrave pour intensifier les réponses multisectorielles. Sans une mobilisation rapide de la communauté internationale, les conséquences pourraient être irréversibles pour des millions d’enfants soudanais.