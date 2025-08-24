Tueur en série de la Seine : quand Maghrébins victimes et suspect se trouvent au cœur d’un drame

Un drame effrayant a secoué la périphérie parisienne : quatre corps de sans-domiciles fixes ont été retrouvés flottant dans la Seine, sur les bords de Choisy-le-Roi, le 13 août dernier. Onze jours plus tard, un homme en situation irrégulière — originaire du Maghreb — a été mis en examen pour meurtres multiples, la qualification française équivalente à celle de tueur en série.

Le profil du suspect, un migrant maghrébin en situation précaire, intrigue les enquêteurs. Âgé d’environ 24 ans, il se serait présenté sous le nom d’Ahmed, se décrivant comme Algérien, résidant sans papiers en France depuis trois ans. Employé occasionnellement sur des marchés et des chantiers, il vivait en marge. Cependant, dans son squat, les enquêteurs ont retrouvé un document en arabe laissant penser qu’il est en réalité tunisien, sous le patronyme de Monji H.

Trois des quatre victimes étaient également d’origine maghrébine. Abdallah, algérien, a disparu le 26 juillet ; Amir, lui aussi algérien, le 31 juillet ; et Sami, domicilié à Choisy-le-Roi, le 4 août, peu après une conversation téléphonique interrompue brutalement. Tous étaient jeunes, âgés d’un peu plus de vingt ans, sans abri et en grande précarité. Cette homogénéité démographique — suspect maghrébin, victimes maghrébines — soulève des questions : s’agit-il d’une violence communautaire dans un contexte de marginalité, ou d’un simple hasard statistique lié aux parcours fragiles d’exil et de survie ?

Les autorités explorent aussi une autre piste, celle de crimes possiblement motivés par des mobiles homophobes. Rien n’a encore été confirmé, mais plusieurs indices orientent les enquêteurs vers cette hypothèse.

La fragilité des victimes

Tous évoluaient dans un espace de marginalité sociale et légale. Leur vulnérabilité semble avoir été un terrain propice à la brutalité du suspect. Le fait que victimes et auteur présumé partagent une même origine culturelle ajoute une complexité particulière à cette affaire.

Pour les observateurs, ce drame pose de multiples enjeux. Humaniser les victimes en rappelant leur parcours et leurs fragilités. Comprendre le suspect, issu d’un contexte migratoire chaotique, sans ressources, sans attaches, mais sans tomber dans la stigmatisation. Explorer la question communautaire : comment des migrants partagent à la fois la solidarité et l’isolement dans l’exil. Enfin, réfléchir aux failles de la société : comment un jeune homme sans repères a pu commettre quatre meurtres en deux semaines sans alerter plus tôt.

Cette affaire, qui mêle immigration, précarité, violence et possible homophobie, résonne comme un miroir des fractures contemporaines. Elle interroge aussi sur les politiques d’inclusion et de protection des plus vulnérables, pour éviter que l’errance sociale ne bascule dans la tragédie.