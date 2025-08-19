L’opérateur sud-africain MTN dans le collimateur de la justice américaine

Le géant sud-africain MTN se retrouve de nouveau au centre d’une tempête judiciaire. Washington enquête sur ses activités actuelles en Iran et ses anciens contrats en Afghanistan, alors que des vétérans américains l’accusent d’avoir favorisé des groupes hostiles. L’entreprise, déjà contestée par Turkcell pour corruption présumée, tente de défendre son image.

Cette affaire survient dans un climat diplomatique tendu entre Pretoria et les États-Unis

Un opérateur africain sous pression internationale

Premier opérateur du continent africain, MTN n’en est pas à sa première controverse. En Afrique du Sud, l’entreprise est déjà poursuivie par son rival turc Turkcell, qui l’accuse d’avoir obtenu en 2006 la licence iranienne grâce à des pratiques de corruption. MTN était alors devenu actionnaire minoritaire à 49 % d’Irancell, au détriment de Turkcell.

Aux États-Unis, l’entreprise fait désormais face à une enquête d’un grand jury fédéral, révélée dans un communiqué accompagnant ses résultats financiers. Le groupe indique avoir été contacté via son conseil juridique externe, sans donner davantage de détails.

Les vétérans américains dans la bataille judiciaire

MTN est également poursuivi au civil devant la justice américaine. Des vétérans blessés en Irak et en Afghanistan, ainsi que des proches de militaires tués, ont déposé plainte contre l’opérateur en vertu de la loi antiterroriste (ATA). Selon eux, l’entreprise aurait, par son implication dans certains contrats, indirectement favorisé des groupes hostiles aux forces américaines. Une plainte modifiée a été déposée début août, ce qui confirme que le dossier est loin d’être clos.

Pretoria et Washington, un climat diplomatique délétère

Cette enquête survient alors que les relations entre l’Afrique du Sud et les États-Unis sont particulièrement tendues. L’administration de Donald Trump multiplie les attaques contre Pretoria, l’accuse de persécuter les fermiers blancs et fustige sa plainte déposée contre Israël devant la Cour internationale de Justice pour la guerre à Gaza.

Parallèlement, Washington a imposé des droits de douane de 30 % sur la majorité des exportations sud-africaines, le taux le plus élevé d’Afrique subsaharienne. L’affaire MTN pourrait ainsi s’inscrire dans une série de tensions économiques et politiques entre les deux pays.

MTN tente de rassurer

Face à ces accusations, le groupe sud-africain adopte une ligne de défense prudente. Il affirme “mener ses activités de manière responsable et en conformité avec la loi dans tous les territoires où il est présent”. Mais la pression judiciaire et médiatique ne cesse de croître.

Pour MTN, qui revendique des dizaines de millions d’abonnés sur le continent africain, l’enjeu dépasse le simple cadre commercial. C’est l’image même de l’opérateur et sa crédibilité internationale qui sont désormais en jeu.