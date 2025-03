L’huile d’olive en Algérie : Dahbia, l’or vert qui conquiert le monde

L’Algérie, avec son climat méditerranéen propice à la culture de l’olivier, possède une tradition oléicole millénaire. Troisième producteur d’huile d’olive en Afrique après la Tunisie et le Maroc, le pays travaille aujourd’hui le potentiel de cet « or vert », vecteur de développement économique et d’exportation de produits de qualité.

Longtemps centrée sur une production traditionnelle et locale, l’oléiculture algérienne connaît depuis quelques années une véritable croissance. Sous l’impulsion de politiques agricoles ambitieuses et d’investisseurs passionnés, le secteur se modernise et vise désormais l’excellence internationale.

L’exemple le plus emblématique de cette montée en gamme est sans conteste l’huile d’olive Dahbia, devenue en quelques années l’ambassadrice du « Made in Algeria » sur les marchés internationaux.

Dahbia : l’histoire d’une passion devenue success-story

L’histoire de Dahbia commence avec un homme, Hakim Alilèche, et une reconversion professionnelle audacieuse. À 32 ans, cet ancien imprimeur décide de tout quitter pour se consacrer à sa passion : l’agriculture et plus particulièrement l’oléiculture. Sur les terres des Hauts Plateaux de la région de Djelfa, il implante ses oliviers et développe une exploitation en parfaite harmonie avec son environnement.

Ce qui distingue d’emblée la démarche d’Alilèche, c’est son exigence sans compromis sur la qualité. Dès le départ, il choisit de cultiver ses oliviers selon les principes de l’agriculture biologique, sans recours aux produits chimiques. Ses olives, principalement des variétés Chemlal (80%) et Arbequine (20%), sont cueillies à la main au moment de leur maturité, puis pressées à froid dans les heures qui suivent la récolte pour préserver toute leur fraîcheur et leurs arômes.

Le résultat est une huile vierge extra d’exception, caractérisée par son fruité vert aux notes herbacées prononcées, sa très faible acidité (inférieure à 0,1%) et un indice de peroxyde cinq fois inférieur aux normes autorisées. Ces caractéristiques techniques, gages de qualité supérieure, se traduisent en bouche par une expérience gustative qui séduit les palais les plus exigeants.

Une reconnaissance internationale croissante

La qualité exceptionnelle de l’huile Dahbia ne pouvait rester longtemps confidentielle. En 2020, elle décroche la médaille d’argent au concours national Apulée dans la catégorie « fruité vert intense ». Mais c’est sur la scène internationale que Dahbia va véritablement s’imposer, en remportant plusieurs médailles d’or et d’argent dans des compétitions prestigieuses.

L’année 2023 marque son apogée avec une reconnaissance au plus haut niveau de l’État algérien : Hakim Alilèche est honoré par le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour sa contribution à l’excellence agricole nationale et au rayonnement des produits algériens à l’international.

Puis la consécration ultime arrive en 2024, quand après deux ans d’un processus rigoureux, Dahbia obtient la certification du label Bio « Ecocert », référence mondiale en matière de labellisation biologique et écologique. Cette certification, combinée à la certification USDA Organic précédemment obtenue pour le marché américain, ouvre grand les portes des marchés internationaux les plus exigeants.

Un processus de certification exigeant

L’obtention de ces certifications n’a rien d’une formalité. Pour Ecocert, le processus a impliqué des analyses à tous les niveaux de la production :

Analyses des sols des oliveraies de la région de l’Oued Mbarek, dans la commune de Benhar (nord de Djelfa)

Inspection complète de l’huilerie et des méthodes de production

Analyses en laboratoire de l’huile elle-même, pour vérifier l’absence totale de résidus chimiques

Cette certification constitue une « preuve irréfutable que l’huile d’olive Dahbia est à 100% issue de l’agriculture biologique« . Elle permet désormais au produit d’être commercialisé dans tous les magasins bio des pays de l’Union européenne et d’autres marchés internationaux exigeants.

Des ambitions internationales affirmées

Fort de ces reconnaissances, Hakim Alilèche ne cache pas ses ambitions pour sa marque. « Avec cette labellisation Bio, nous allons viser le marché européen du Premium« , a-t-il récemment déclaré. Dahbia cible particulièrement les marchés français, belge et suisse en Europe, avec une stratégie clairement orientée vers les consommateurs les plus exigeants » les fins connaisseurs, les grands chefs cuisiniers« .

Mais l’Europe n’est qu’une étape. Grâce à sa certification USDA Organic, la marque algérienne compte aussi s’imposer sur le marché nord-américain : « Ces certifications crédibilisent davantage notre marque à l’étranger. Nous allons nous positionner dignement aux États-Unis et sur l’ensemble de l’Amérique du Nord« , affirme son créateur.

Un modèle pour l’agriculture algérienne de demain

Au-delà de son succès commercial, Dahbia représente un modèle inspirant pour l’agriculture algérienne contemporaine. Elle démontre qu’il est possible de créer de la valeur ajoutée en misant sur la qualité plutôt que sur la quantité, sur le respect de l’environnement plutôt que sur la productivité à tout prix. Disponible en bouteilles de 500 ml et 750 ml, elle s’adresse autant aux consommateurs locaux qu’à l’exportation.

À l’heure où l’Algérie cherche à diversifier son économie et ses exportations, l’exemple de Dahbia illustre le potentiel considérable des produits agricoles de qualité comme vecteurs de développement économique et d’influence culturelle. L’huile d’olive algérienne, portée par des ambassadeurs aussi exigeants que passionnés, pourrait bien devenir l’un des fleurons de l’exportation nationale dans les années à venir.