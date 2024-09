Abdelmadjid Tebboune : un second mandat pour construire l’Algérie de demain

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a prêté serment lors d’une cérémonie officielle au Palais des Nations. Il a réaffirmé son engagement pour la démocratie et le dialogue national. Soutenu massivement par la population, il fait face à de nombreux défis pour ce nouveau mandat.

Le président Abdelmadjid Tebboune a officiellement pris ses fonctions pour un second mandat mardi 10 septembre 2024, après avoir prêté serment lors d’une cérémonie solennelle au Palais des Nations, à Alger. Réélu avec 84,30 % des voix exprimées lors de l’élection présidentielle du 7 septembre, Tebboune a conforté sa position à la tête du pays pour une période de cinq ans, marquée par un large soutien populaire.

Un second mandat placé sous le signe du dialogue et de la continuité

La cérémonie, orchestrée avec la rigueur institutionnelle, a débuté par la récitation de versets du Saint Coran, avant que le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, ne proclame officiellement les résultats définitifs de l’élection. Après avoir posé la main droite sur le Saint Coran, Abdelmadjid Tebboune a prêté serment en suivant les termes prévus par l’article 90 de la Constitution. Ce moment fort, symbole de la continuité de l’État, a réuni l’ensemble des hautes instances de la Nation.

Dans son discours d’investiture, Tebboune a réitéré ses engagements de campagne et a annoncé la poursuite de plusieurs chantiers nationaux cruciaux. Il a promis de renforcer la démocratie en Algérie, en s’appuyant sur un dialogue national inclusif qui impliquerait toutes les forces vives du pays. « Nous nous engageons à lancer un dialogue national ouvert, permettant de tracer ensemble la voie pour la véritable démocratie, celle qui donne la souveraineté à ceux qui la méritent« , a-t-il affirmé. Ce dialogue devrait englober les acteurs politiques, économiques et les jeunes, tout en visant à consolider les institutions et les libertés fondamentales.

Un large soutien populaire et médiatique

Le discours d’Abdelmadjid Tebboune a reçu un écho retentissant dans la presse algérienne. Dès le lendemain de la cérémonie, les principaux titres de la presse nationale ont consacré leurs unes aux engagements du président pour son second mandat. L’Expression titrait ainsi « Les sillons d’une Algérie victorieuse », en mettant l’accent sur les promesses de développement économique telles que la construction de 2 millions de logements et la création de 20 000 projets d’investissement. L’éditorial du journal, intitulé « On sait où va l’Algérie« , souligne la confiance renouvelée envers le chef de l’État pour diriger le pays vers la prospérité.

D’autres quotidiens comme El Moudjahid ont mis en avant les deux annonces phares du discours : un dialogue national ouvert et la présentation d’un bilan de son premier mandat avant la fin de l’année. Le journal a également relevé les objectifs économiques ambitieux fixés par Tebboune, notamment la croissance de 4 %, l’augmentation des exportations hors hydrocarbures à 15 milliards de dollars et la création de 450 000 emplois. Cette vision d’une Algérie en pleine émergence, prospère et dynamique, a également été relayée par Horizons, qui a souligné les projets stratégiques annoncés pour consolider l’économie nationale.

Les journaux tels qu’El Watan et L’Echo d’Algérie ont insisté sur l’importance du dialogue national, que Tebboune veut lancer dans les prochains mois pour engager les réformes nécessaires. Ce dialogue, perçu comme un gage de stabilité et de démocratie, a suscité un large soutien au sein de la population, qui espère des réformes concrètes pour améliorer le niveau de vie et moderniser le pays.

Bilan et perspectives pour l’Algérie

Au-delà des promesses de dialogue, le président Abdelmadjid Tebboune a également insisté sur la transparence de son action gouvernementale. Il s’est engagé à présenter un bilan complet de son premier mandat devant le Parlement avant la fin de l’année 2024. Cette démarche vise à instituer une nouvelle tradition de responsabilité politique, où les résultats économiques et financiers seront clairement exposés aux représentants de la Nation. Ce bilan servira également de feuille de route pour son second mandat, avec des objectifs précis en matière de développement économique, de lutte contre le chômage, de modernisation des infrastructures et de diversification des ressources économiques hors hydrocarbures.

L’accent mis sur la création d’emplois et l’autosuffisance alimentaire, notamment dans le secteur stratégique du blé dur, témoigne de la volonté du président de répondre aux attentes pressantes de la population. En effet, avec la crise alimentaire mondiale et les bouleversements économiques liés aux tensions internationales, Tebboune entend faire de l’Algérie un acteur clé de la stabilité régionale, tout en améliorant la vie quotidienne des Algériens.

Lors de la cérémonie, Abdelmadjid Tebboune a été chaleureusement salué par les détachements des forces de l’Armée nationale populaire (ANP), soulignant l’importance de la sécurité et de l’unité nationale. Le président a également rencontré les principaux candidats de l’élection, affirmant ainsi son attachement à l’inclusion et à la concertation au sein du paysage politique algérien.

Un mandat sous le signe des défis et des opportunités

Avec ce second mandat, Abdelmadjid Tebboune hérite d’une Algérie en pleine transformation, confrontée à des défis économiques, sociaux et internationaux majeurs. Toutefois, le chef de l’État semble résolu à poursuivre les réformes entamées, tout en élargissant le champ de la démocratie par un dialogue national ouvert et en plaçant le développement économique au cœur de son action. Alors que le président Tebboune s’apprête à lancer plusieurs projets structurants, l’Algérie pourrait bien consolider sa place comme une puissance régionale stable et prospère, capable de relever les défis de l’avenir.