La campagne pour la Présidentielle du 7 septembre en Algérie se déroule sous le signe de la démocratie et de la mobilisation citoyenne

L’Algérie s’apprête à vivre un moment crucial de son histoire avec l’élection présidentielle du 7 septembre 2024. Dans un contexte de défis économiques et sociaux, les candidats multiplient les promesses et les appels à la mobilisation. Entre continuité et changement, les Algériens devront faire un choix déterminant pour l’avenir de leur pays.

À l’approche de l’élection présidentielle algérienne du 7 septembre 2024, la campagne électorale s’intensifie dans un climat mêlant aspirations démocratiques et enjeux cruciaux pour l’avenir du pays. Les candidats, issus de divers horizons politiques, sillonnent l’Algérie pour présenter leurs visions et mobiliser l’électorat.

Les principaux candidats et leurs programmes

Le paysage politique de cette élection se dessine autour de plusieurs figures importantes, chacune porteuse d’une vision distincte pour l’avenir de l’Algérie. Abdelaali Hassani Cherif, candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), se positionne comme le défenseur d’une approche islamiste modérée et inclusive. Son programme, baptisé « Opportunité », ambitionne de faire de l’Algérie un pays leader régional tout en développant les potentiels économiques locaux. Lors d’un meeting à Blida, Hassani Cherif a insisté sur l’importance d’un partenariat politique fondé sur la fraternité et la concurrence loyale, appelant à une forte mobilisation citoyenne pour assurer le succès de cette élection cruciale.

De son côté, le président sortant Abdelmadjid Tebboune, qui se présente en tant que candidat indépendant, bénéficie du soutien de plusieurs partis, dont le Front de libération nationale (FLN). Sa candidature s’inscrit dans une logique de continuité, avec un programme de « développement global » qui vise à poursuivre les réformes économiques engagées lors de son premier mandat. Tebboune met l’accent sur le renforcement du pouvoir d’achat, la lutte contre l’inflation et la récupération des fonds publics détournés. Ses partisans, à l’instar d’Abdelkrim Benmbarek, secrétaire général du FLN, soulignent les progrès réalisés et appellent à la poursuite de cette dynamique.

Le Front des forces socialistes (FFS), représenté par Youcef Aouchiche, apporte une vision plus progressiste au débat électoral. Aouchiche propose une « Vision pour demain » qui met l’accent sur la diversification de l’économie, l’autosuffisance alimentaire et l’amélioration des conditions de vie des Algériens. Son programme prévoit notamment une augmentation du salaire minimum et un meilleur contrôle des prix des produits de première nécessité. Le candidat du FFS insiste sur la nécessité de redonner espoir aux Algériens tout en préservant la stabilité du pays.

Enjeux et défis de l’élection

Cette élection se déroule dans un contexte marqué par plusieurs défis majeurs pour l’Algérie. La relance économique post-pandémie figure au premier plan des préoccupations, de même que la nécessité de diversifier l’économie au-delà du secteur des hydrocarbures. La lutte contre le chômage, en particulier chez les jeunes, et le renforcement des institutions démocratiques sont également des enjeux centraux de cette campagne.

Il faut noter les progrès affichés en matière de transparence et de pluralisme, garanties sur l’intégrité du scrutin. L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) assure la supervision du processus, tandis que des observateurs internationaux sont attendus pour suivre le déroulement du vote. Ces mesures visent à renforcer la confiance dans le processus électoral et à garantir la légitimité du futur président.

La mobilisation et la participation citoyenne sont au cœur des préoccupations de tous les acteurs politiques. Les candidats et les autorités multiplient les appels à une forte participation, conscients des enjeux de cette élection pour la légitimité du futur président et la stabilité du pays. Des initiatives de sensibilisation, particulièrement orientées vers la jeunesse, sont menées à travers le pays pour encourager une participation massive au scrutin.