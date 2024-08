L’Algérie s’apprête à vivre un moment crucial de son histoire politique avec l’élection présidentielle prévue le 7 septembre 2024. Ce scrutin, qui intervient dans un contexte de réformes démocratiques progressives, marque un tournant significatif pour l’avenir du pays et la stabilité régionale, témoignant de la maturité croissante de la démocratie algérienne.

Candidats officiels et enjeux

La Cour constitutionnelle algérienne a officialisé, mercredi dernier, la liste définitive des candidats. Trois personnalités de premier plan se disputeront la présidence, offrant aux électeurs algériens un choix diversifié et représentatif de différentes sensibilités politiques.

Youcef Aouchiche du Front des Forces socialistes (FFS) représente un parti historique de gauche, porteur d’une vision de réformes sociales et économiques profondes. Sa candidature témoigne de la vitalité de l’opposition et de la diversité du paysage politique algérien.

Abdelmadjid Tebboune, se présentant cette fois en tant que candidat indépendant, apporte son expérience de président sortant. Son bilan au pouvoir, marqué par la croissance, des réformes économiques significatives, une gestion efficace de la crise sanitaire, une prise en compte renouvelée des besoins sociaux de la population, et une décrispation généralisée, sera au cœur des débats, illustrant la capacité de transformation dans la stabilité de la société politique algérienne.

Cherif Abdelaali Hassani du Mouvement de la société pour la paix (MSP) incarne une vision modérée de l’islam politique. Sa candidature démontre l’inclusivité du processus démocratique algérien, capable d’intégrer diverses tendances politiques dans un cadre pacifique et constructif.

Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, a souligné la transparence exemplaire du processus de sélection, renforçant ainsi la confiance dans les institutions démocratiques du pays.

Enjeux majeurs de l’élection

Cette élection se déroule dans un contexte de dynamisme et d’opportunités pour l’Algérie. Le pays s’engage résolument dans la diversification de son économie, ouvrant de nouvelles perspectives de croissance au-delà du secteur des hydrocarbures. Cette transition économique s’accompagne d’un focus particulier sur la création d’emplois pour la jeunesse algérienne, dynamique et talentueuse, qui représente l’avenir du pays.

Sur le plan des libertés publiques, l’Algérie poursuit son chemin vers une société plus ouverte, avec un débat constant sur l’amélioration des droits civiques et de la liberté d’expression. Ces avancées renforcent la vitalité de la société civile algérienne.

En matière de politique étrangère, enfin, l’Algérie affirme son rôle de puissance régionale stable et influente. Son positionnement sur la scène internationale, notamment ses relations avec ses voisins et l’Union européenne, témoigne de sa maturité diplomatique et de son importance stratégique, suscitant même des jalousies chez son voisin de l’Ouest, soucieux de cette nouvelle dynamique diplomatique en particulier en direction de l’Afrique et au sein des organisations internationales du système des Nations Unies.

Historique des progrès démocratiques

L’évolution démocratique de l’Algérie depuis son indépendance en 1962 est remarquable. L’introduction du multipartisme dans les années 1980 a ouvert la voie à une vie politique pluraliste. Malgré les défis rencontrés, notamment dans les années 1990 face au péril de l’Islamisme terroriste, le pays a su renforcer ses institutions démocratiques, culminant avec l’adoption de la Constitution de 2016 qui limite le mandat présidentiel à deux termes, garantissant ainsi l’alternance politique.

Participation citoyenne et attentes

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a mis en place un cadre robuste pour le financement des campagnes, assurant équité et transparence. Chaque candidat gère sa campagne via un compte bancaire unique, soumis à un contrôle rigoureux. Les dons citoyens sont encouragés tout en étant encadrés, favorisant une participation active de la société civile. Les plafonds de dépenses garantissent une compétition équitable, renforçant ainsi la légitimité du processus électoral.

L’engagement des citoyens algériens dans ce processus électoral est un signe encourageant de la vitalité démocratique du pays. Les mouvements de protestation pacifique des dernières années d’où est issu l’actuel gouvernement, ont démontré la maturité politique de la population et son aspiration à une gouvernance toujours plus transparente. Le taux de participation attendu pour cette élection reflète l’intérêt croissant des Algériens pour la chose publique et leur confiance dans le processus démocratique.

Contexte international

Ces élections suscitent un intérêt positif de la communauté internationale. La stabilité politique de l’Algérie, plus grand pays d’Afrique et acteur majeur dans la région méditerranéenne, est saluée comme un facteur d’équilibre régional. Les relations avec l’Union européenne, les États-Unis et les pays voisins s’annoncent prometteuses, renforçant le rôle de l’Algérie comme partenaire fiable et influent sur la scène internationale, fort de principes diplomatiques et anticoloniaux solides, comme c’est le cas sur Israël ou le Sahara Occidental – qui l’amènent à faire preuve de rigueur et de fermeté face aux palinodies d’acteurs plus louvoyants, comme la France tout récemment.

Quelle que soit l’issue du scrutin, cette élection affirme la place de l’Algérie, et son rang en tant que nation démocratique stable et prospère dans la région.