L’huile d’olive au Maghreb en plein essor

L’huile d’olive, trésor culinaire méditerranéen, connaît une croissance fulgurante sur la scène mondiale. Sa production a bondi de plus de 60 % ces dernières années, propulsée par des géants comme l’Espagne, l’Italie et la Grèce. Cependant, les pays du Maghreb – Tunisie, Maroc et Algérie – s’imposent comme des acteurs incontournables de cette industrie florissante, contribuant non seulement à leurs économies locales mais aussi au marché international grâce à leurs exportations de qualité.

Tunisie : l’or liquide au cœur de l’économie

Quatrième producteur mondial avec 200 000 tonnes d’huile d’olive pour la saison 2023-2024, la Tunisie puise dans un héritage millénaire. Son climat méditerranéen idéal et ses vastes oliveraies, notamment dans le Sahel et la région de Sfax, sont le berceau d’une huile d’olive prisée mondialement.

Les marques tunisiennes comme Chemlali et Chetoui brillent sur la scène internationale, exportant vers l’Europe, les États-Unis et l’Asie. Grâce à des contrôles qualité rigoureux et des investissements dans des infrastructures de pointe, la Tunisie reste le premier producteur africain.

Maroc : tradition et innovation au service de l’or vert

Septième producteur mondial avec 106 000 tonnes en 2023-2024, le Maroc allie savoir-faire ancestral et techniques modernes. Les régions de Fès, Marrakech et Meknès sont le cœur de cette industrie, produisant une huile réputée pour son goût intense et sa versatilité culinaire.

Des marques comme Lesieur Cristal portent haut les couleurs du Maroc sur les marchés nationaux et internationaux. Le royaume chérifien mise sur la durabilité, encourageant les pratiques biologiques et l’innovation pour améliorer qualité et rendement.

Algérie : un secteur en pleine effervescence

L’Algérie, neuvième producteur mondial avec 93 000 tonnes en 2023-2024, connaît un essor remarquable dans le secteur oléicole. Les oliviers, ancrés dans le paysage algérien depuis des siècles, prospèrent en Kabylie, dans les montagnes de l’Aurès et sur les plateaux côtiers et intérieurs.

L’huile d’olive algérienne se distingue par ses notes fruitées et légèrement épicées. Parmi les fleurons de l’industrie algérienne, la marque Dahbia s’impose comme un véritable joyau. Ce label 100% bio, produit à Benhar sur les hauts plateaux de Djelfa, à plus de 200 kilomètres d’Alger, s’est illustré lors de prestigieux concours internationaux. Dahbia incarne l’excellence de l’huile d’olive algérienne.

L’engagement envers la durabilité et l’agriculture biologique gagne du terrain en Algérie. De nombreux producteurs adoptent des pratiques respectueuses de l’environnement, préservant la santé des sols tout en améliorant la qualité de leurs produits. Le gouvernement algérien soutient activement ces initiatives, visant à moderniser le secteur et à accroître la présence de l’Algérie sur le marché mondial de l’huile d’olive.

Le Maghreb s’affirme comme une région clé dans la production mondiale d’huile d’olive. La Tunisie, le Maroc et l’Algérie, forts de leurs traditions produisent des huiles d’olive de qualité qui conquièrent les palais du monde entier.