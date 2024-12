L’énigme Pogba : le champion du monde relancera-t-il la Ligue 1 ?

Paul Pogba est au cœur de toutes les spéculations. Depuis sa libération de contrat avec la Juventus, les rumeurs s’intensifient quant à sa prochaine destination. Et si l’Olympique de Marseille était l’heureux élu ?

Formé au Havre, Paul Pogba rejoint le centre de formation de Manchester United en 2009. Après un départ précoce en 2012 pour la Juventus, il s’impose rapidement comme l’un des meilleurs milieux du monde, remportant quatre titres consécutifs de Serie A entre 2012 et 2016.

Son retour à Manchester United pour un montant record de 105 millions d’euros en 2016 est marqué par des hauts et des bas. Pogba remporte la Ligue Europa et une Coupe de la Ligue anglaise en 2017, mais ses blessures et des tensions internes l’empêchent de s’épanouir pleinement.

C’est sous le maillot de l’équipe de France que Pogba atteint son apogée. Sa performance lors de la Coupe du Monde 2018, où il inscrit un but décisif en finale contre la Croatie, le consacre champion du monde et leader de sa génération. Mais depuis, des blessures récurrentes et des périodes de méforme ont freiné sa carrière. Sans oublier bien sur sa rocambolesque affaire familiale avec la tentative d’extorsion de fonds impliquant son frère qui a terminé de le faire passer de la rubrique Sport des médias à celle des Faits Divers.

Un mystère entretenu, mais l’OM destination crédible

Récemment, Pogba a ravivé les rumeurs avec une story Instagram énigmatique où il a simplement publié un sablier accompagné de smileys. Les supporters marseillais y ont vu un signe annonçant son arrivée à l’OM. Depuis quelques semaines, le nom de Pogba revient fréquemment dans les discussions autour du club phocéen.

Plusieurs éléments rendent l’idée d’un transfert à Marseille plausible. Son ancien coéquipier en équipe de France, Adrien Rabiot, n’a pas hésité à déclarer publiquement qu’il souhaitait voir Pogba rejoindre l’OM. Le club phocéen, quant à lui, affiche de grandes ambitions européennes et cherche à renforcer son effectif avec des joueurs d’expérience pour franchir un palier en espérant l’arrivée d’investisseurs d’Arabie Saoudite. Enfin, l’ambiance exceptionnelle du stade Vélodrome, portée par la ferveur des supporters marseillais, serait un environnement idéal pour un joueur au caractère expressif comme Pogba.

Un boost potentiel pour la Ligue 1

L’arrivée de Pogba ne serait pas seulement bénéfique pour l’OM, mais aussi pour l’ensemble du championnat français. Avec la baisse drastique des droits TV, la Ligue 1 entre en période de crise financière. Un joueur de cette stature apporterait une visibilité médiatique mondiale à la Ligue 1, qui en a grandement besoin pour rehausser son prestige et faire revenir les spectateurs et les investisseurs. Un championnat plus attractif aurait des répercussions positives sur les droits télévisés à venir, augmentant les perspectives de revenus des clubs.

Cependant, des obstacles subsistent à ce transfert. Même en tant que joueur libre, Pogba possède des exigences salariales élevées, qui pourraient compliquer les négociations avec l’OM. De plus, la concurrence est rude, car d’autres clubs européens, tout aussi désireux de s’attacher ses services, suivent également ce dossier de près. En réalité, il reste à savoir si Pogba privilégiera un projet sportif à long terme ou s’il recherchera un défi plus ponctuel et le plaisir d’un retour dans un des plus grands clubs français.

Paul Pogba a laissé entendre qu’une annonce serait faite prochainement. En attendant, les supporters marseillais continuent d’espérer voir « La Pioche » débarquer au Vélodrome.