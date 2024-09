L’appel de Martin Fayulu pour sortir la RDC d’une « situation désastreuse »

Martin Fayulu a dénoncé les graves problèmes auxquels la RDC est confrontée sous la gouvernance de l’Union sacrée. L’opposant congolais a appelé à une « cohésion nationale pour sortir le pays de cette situation désastreuse ».

Martin Fayulu a tenu, samedi, un meeting populaire au terrain Mambenga, à Kinshasa. Dans son discours axé sur la cohésion nationale, l’opposant congolais a dénoncé les conflits qui ont marqué l’histoire récente de la République Démocratique du Congo. Le candidat malheureux à la dernière Présidentielle a appelé à une véritable union des forces pour résoudre les problèmes qui minent la RDC.

Tenter de trouver des solutions aux défis du pays

Dans son discours, Martin Fayulu a retracé son parcours à travers plusieurs pays africains. Il a souligné que partout où il est passé, il a observé « des nations en pleine prospérité ». Situation qui, dit-il, contraste avec celle chaotique qui prévaut en RDC. Évoquant les différentes rencontres politiques menées pour tenter de trouver des solutions aux défis du pays, Martin Fayulu insiste sur les graves problèmes que rencontre la RDC.

« Avec l’Union Sacrée au pouvoir, plus de 100 localités congolaises sont actuellement sous le contrôle du Rwanda via le groupe rebelle M23. La persistance des activités des Mobondo, la montée de l’insécurité, la criminalité urbaine à Kinshasa et dans d’autres régions, ainsi que la misère et la souffrance généralisées de la population », a déploré l’opposant.

Fayulu dénonce la gestion de l’Union Sacrée

« L’Union Sacrée ne représente pas les intérêts de la population congolaise dans sa gestion du pays », martèle Martin Fayulu qui dénonce l’instabilité économique et du dollar, mais aussi la chute du pouvoir d’achat des populations congolaises. Le leader a insisté sur l’importance de prendre en compte les questions relatives aux droits de l’Homme.

« Kabund et Mukebayi se retrouvent à Makala. Alors que des gens qui ont volé des millions de dollars sont en liberté », a dénoncé l’opposant congolais qui a appelé à une « cohésion nationale pour sortir le pays de cette situation désastreuse ». Martin Fayulu était de retour à Kinshasa, après un séjour aux États-Unis d’Amérique où il est allé participer à la convention des démocrates qui devait avaliser la candidature de Kamala Harris à la Présidentielle américaine.