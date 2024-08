Augustin Kabuya : le nouveau Jean-Marc Kabund de l’UDPS ?

Le secrétaire général déchu de l’UDPS n’accepte pas sa déchéance. Au lendemain de son limogeage, le désormais ex-chef de file du parti présidentiel s’est exprimé, fustigeant la décision de la Convention démocratique du parti (CDP). Une situation, certes différente, mais qui n’est pas sans rappeler celle récemment connue par un autre ancien secrétaire général puis président par intérim du même parti : un certain Jean-Marc Kabund.

Dimanche dernier, Augustin Kabuya, secrétaire général de l’Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), a été déchargé de ses fonctions. La décision prise par la Convention démocratique du parti fait suite à plusieurs semaines de défiance vis-à-vis de l’homme.

Kabuya conteste la décision

Augustin Kabuya n’entend pas se laisser facilement faire. Dans une intervention qu’il a faite, lundi, il remet littéralement en cause la légalité et la légitimité de la Convention qui a décidé de son limogeage. « Juste en regardant les visages que j’avais vus à la télévision, c’est le jour et la nuit. Il n’y avait rien de sérieux. Ces gens étaient allés plutôt pour faire leur théâtre. Et je vous demande de ne pas les reconnaître. Ce n’est ni statutaire ni légal. C’est une honte pour le parti », a-t-il affirmé. Avant d’ajouter : « Vous ne pouvez pas suivre de pareilles bêtises pour humilier le combat d’Étienne Tshisekedi. S’il faut attaquer cette décision en justice, je vais le faire ».

Rappelant sa qualité de rédacteur des statuts du parti, Augustin Kabuya estime que la Convention qui l’a déchu relève du mercenariat. Selon lui, elle n’a pas respecté les textes fondateurs, notamment l’article 30 des statuts, qui définit clairement les différentes composantes de cette structure chargée de la discipline au sein de l’UDPS.

Deuxième haut responsable du parti limogé en deux ans

L’histoire d’Augustin Kabuya n’est pas sans rappeler, à quelques différences près, celle de Jean-Marc Kabund, ancien secrétaire général puis président par intérim de l’UDPS. À la mort du fondateur du parti, Étienne Tshisekedi, en 2017, soit un an avant la Présidentielle, Jean-Marc Kabund, secrétaire général de l’UDPS, en devient le président par intérim. Il sera confirmé à la tête de la formation politique, en 2019, par Félix Tshisekedi devenu entre-temps président de la République, après un bref passage à la tête de l’une des quatre factions de l’UDPS – le parti s’était divisé après la mort de son fondateur –. Avec Jean-Marc Kabund président, Augustin Kabuya hérite du poste de secrétaire général.

Tout-puissant, un moment, dans l’appareillage politique congolais, Jean-Marc Kabund démissionne, en janvier 2022, de son poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale, à la suite d’une embrouille avec Félix Tshisekedi. S’ensuivra sa destitution de son poste de président par intérim du parti, son exclusion et même sa condamnation en justice pour outrage au chef de l’État, diffamation et injures publiques.

Dans le cas d’Augustin Kabuya, il s’agit pour l’instant juste d’un limogeage de son poste de secrétaire général. Toutefois, nul ne peut prédire ce que réserve le futur dans cette affaire. Surtout que le responsable déchu n’exclut pas de saisir la justice.