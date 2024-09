La coopération militaire entre l’Égypte et la Somalie, scellée par un protocole sans précédent, suscite de vives inquiétudes en Éthiopie. Cette collaboration, renforcée récemment, intervient dans un contexte régional déjà marqué par des tensions croissantes. En effet, Le Caire et Mogadiscio semblent se rapprocher, au grand dam d’Addis-Abeba, qui voit dans cette alliance une menace potentielle à sa sécurité.

Les observateurs craignent que cette alliance ne déstabilise davantage la région.

L’Éthiopie face à un axe militaire grandissant

L’annonce de l’arrivée de matériel militaire égyptien et de délégations au sol somalien a immédiatement éveillé les soupçons de l’Éthiopie. En arrière-plan, le différend persistant entre Le Caire et Addis-Abeba autour du Grand Barrage Éthiopien de la Renaissance (GERD) exacerbe les craintes d’escalade. Les récents mouvements de troupes le long de la frontière somalienne sont révélateurs de l’inquiétude éthiopienne. Le gouvernement éthiopien a exprimé publiquement ses préoccupations, soulignant que cette coopération pourrait déstabiliser la région.

L’Égypte en Somalie : un soutien à double tranchant

L’Égypte justifie son intervention en Somalie par le besoin de soutenir la souveraineté et l’intégrité territoriale de ce pays. Cependant, les analystes y voient une manœuvre stratégique pour contrer l’influence grandissante de l’Éthiopie dans la Corne de l’Afrique. En effet, le récent accord entre Addis-Abeba et le Somaliland, permettant un accès éthiopien à la mer Rouge, a été perçu par Le Caire comme une menace directe au contrôle du Canal de Suez. La coopération militaire entre l’Égypte et la Somalie pourrait être une réponse à cette situation, en cherchant à limiter l’expansion éthiopienne.