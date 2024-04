L’Algérie se dote d’une flotte aérienne redoutable pour combattre les incendies

En Algérie, 12 avions bombardiers ont été mobilisés en plus d’innovations technologiques pour combattre les feux, notamment de forêt. Ce pays nord-africain est régulièrement dévasté par des incendies meurtriers.

Six nouveaux avions Air Tractor et sept avions loués

Face à la menace des incendies de forêt, l’Algérie met le paquet sur les moyens aériens de lutte contre cette catastrophe. La compagnie Tassili Travail Aérien, filiale du groupe Sonatrach, a mobilisé une flotte impressionnante de 12 avions bombardiers d’usages multiples pour la campagne nationale de lutte contre les incendies au cours de l’année 2024.

Parmi ces appareils, six avions Air Tractor AT 802 ont été acquis récemment, conformément aux instructions du président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. Trois d’entre eux ont déjà été livrés, deux autres l’ont été hier, et un dernier est attendu pour septembre prochain. Sept autres avions du même type seront également loués pour compléter la flotte.

Deux hélicoptères pour un soutien logistique

Outre les avions bombardiers, deux hélicoptères seront également mobilisés pour assurer un soutien logistique lors de la campagne. Ces appareils seront équipés de caméras pour la surveillance et la détection des incendies, et permettront une intervention rapide et efficace. Pour optimiser les opérations de lutte contre les incendies, une base aérienne ultramoderne est en cours de construction à l’aérodrome de Sayada.

Les travaux, qui ont déjà dépassé un taux d’avancement de 57%, devraient s’achever à la fin du mois de mai prochain. Cette infrastructure aérienne entrera en service le 15 juin prochain et permettra une coordination optimale des moyens aériens de lutte contre les incendies. Au-delà de sa fonction première de lutte contre les incendies, la base aérienne de Sayada accueillera également une école de pilotage et permettra le développement de différentes activités.

Une école de pilotage et de nouvelles activités

Une enveloppe de 2 milliards de dinars a été allouée à cet effet pour les deuxième et troisième phases du projet. Soucieux de prévenir au mieux les incendies et d’en limiter les dégâts, les autorités algériennes ont pris une décision « proactive » et « prudente » d’avancer d’un mois la date de lancement de la campagne nationale de lutte contre les incendies de forêts et des récoltes agricoles. Celle-ci débutera le 1er mai au lieu du 1er juin et s’étalera jusqu’au 31 octobre prochain.

En plus des moyens aériens renforcés, des startups ont également été mises à contribution pour développer des solutions innovantes en matière de surveillance, telles que des caméras à 360 degrés. L’Algérie met ainsi tout en œuvre pour protéger ses forêts et ses récoltes contre les incendies et garantir une saison estivale sereine à ses citoyens.