Algérie : en Kabylie, Bejaia et Tizi-Ouzou en proie aux flammes

De nombreux incendies se sont déclarés, dans la soirée de vendredi, dans la Nord algérien. Bejaia et Tizi-Ouzou, toujours sous les feux, sont sous la menace d’une propagation de ces incendies, du fait de la chaleur.

Les forêts du nord-algérien sont de nouveau en proie aux flammes. Depuis vendredi soir et durant toute la nuit, de grands incendies ont ravagé la région montagneuse de Bejaia et de Tizi-Ouzou. Plusieurs hameaux ont été évacués afin de mettre les habitants à l’abri. C’est ce qu’ont indiqué les autorités qui, pour l’heure, n’ont fourni aucun bilan.

La direction de la protection civile a prévenu que les flammes se propagent rapidement, en raison de vents violents. Au cours du week-end, les températures élevées devraient persister dans la zone touchée. Il est donc attendu des conditions chaudes et sèches susceptibles de favoriser la croissance des feux de forêts. Une récidive des feux qui inquiètent les populations de la Kabylie.

Une récidive des feux qui inquiète

En effet, cette même région avait été dévastée, en juillet dernier par une série de feux de forêts. Au total, 140 incendies s’étaient déclarés à travers dix-sept zones administratives. Ces violents feux de forêts avaient coûté la vie à trente-quatre personnes. Les incendies avaient par ailleurs fait 325 blessés. Ils avaient en outre entraîné l’évacuation de 1 500 habitants.

Ces mêmes feux avaient détruit des habitations et réduit en cendres plusieurs hectares de forêt et de cultures. TSA a précisé que dans la localité d’Ach el Baz, le feu s’est rapproché dangereusement des habitations. L’intensité a été aggravée par les vents violents. Ce samedi matin, la Protection civile a indiqué que l’incendie de Ach el Baz était toujours en activité et que l’opération d’extinction se poursuivait.