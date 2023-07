L’Algérie de nouveau frappée par des feux de forêts meurtriers

Au moins quinze personnes ont perdu la vie et 26 autres blessées dans des feux de forêts enregistrés en Algérie. Les incendies se sont déclenchés, dans la nuit de dimanche à lundi, au niveau de 16 départements.

L’annonce é été faite, ce lundi 24 juillet 2023, par le ministre algérien de l’Intérieur. Dans un communiqué, le gouvernement précise que 97 foyers d’incendie de forêts se sont déclenchés durant la nuit dernière. Les départements de Bejaia, Bouira et Jijel, situés à l’Est de ce pays d’Afrique du Nord, ont été les plus touchés par les feux de forêt qui n’ont pas baissé d’intensité.

Le plus lourd bilan enregistré à Bejaia

Toujours selon le ministère algérien de l’Intérieur, les foyers d’incendie ont été favorisés par des vents chauds. Les autorités ont en outre indiqué que les flammes se sont étendues aux villages et hameaux situés à proximité des forêts. Ce qui a eu pour conséquence tragique la prise en otage d’habitants. Le plus lourd bilan a été enregistré à Bejaia où huit morts ont été enregistrés.

Pour faire face à ces nouveaux feux de forêt, le gouvernement algérien a mobilisé 7500 agents de la protection civile et 350 camions citerne. L’opération de secours et d’assistance se poursuit dans six départements d’Algérie : Tizi Ouzou, Boumerdes, Bouira, Bejaia, Jijel et Skikda. A Bejaia, la Protection civile indique avoir recensé six foyers d’incendies encore en activité.

Au moins 1500 personnes évacuées

Dans des villages de Bejaia et de Bouira, au moins 1500 personnes ont été évacuées par les services de la protection civile. Plusieurs habitations ont été touchées, dans les régions de Beni Ksila, Tighremt, Oued Dass, Tighzert, El Kseur, Beni Ksila. Situation qui a contraint plusieurs familles à tenter de trouver refuge sur les plages. L’Algérie traverse actuellement des conditions météorologiques extrêmes.

Depuis début juillet, les températures caniculaires (plus de 48 degrés), accompagnées par des vents très chauds, favorisent les incendies. Ces incidents rappellent l’été 2022 où des incendies de forêts avaient semé la mort et le désarroi dans plusieurs départements d’Algérie. En août 2022, en effet, des feux de forêts avaient ravagé une partie de l’Algérie. Trois wilayas de l’Est du pays avaient été particulièrement touchées : El Tarf, Souk Ahras et Sétif.

Lourd bilan dans la protection civile

Des centaines d’hectares de forêts et de vergers avaient été réduits en cendres par les flammes. Des enquêtes contre X avaient été ouvertes pour situer les responsabilités dans ce drame qui avait fait 43 morts et pas moins de 200 blessés. Dans le cadre de l’enquête ouverte au lendemain des incendies de forêts qui avaient en outre causé des dégâts matériels importants, les autorités algériennes avaient procédé à de nombreuses arrestations.

Un an plus tôt, en août 2021, c’est la ville de Tizi Ouzou, en Kabylie, qui avait été frappée de plein fouet par de violents incendies. Outre les nombreux dégâts enregistrés, plusieurs personnes avaient perdu la vie. Les incendies avaient coûté la vie à 69 personnes, dont 28 soldats du feu. Ces agents de la protection civile avaient péri en lançant une opération de sauvetage de femmes, de jeunes et de personnes âgées.