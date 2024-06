L’Algérie devant le Maroc pour le classement du PIB et du pouvoir d’achat en Afrique

Le Groupe de la Banque africaine de développement a récemment publié les faits saillants sur les parités de pouvoir d’achat (PPA) pour l’Afrique. Cette publication, datée du 10 juin 2024, met en lumière la performance économique des pays africains, avec l’Algérie en position favorable, devançant le Maroc et la Tunisie en termes de produit intérieur brut (PIB).

Selon le rapport, l’Algérie figure parmi les cinq plus grandes économies africaines en termes de PPA, se plaçant après l’Égypte, le Nigeria et l’Afrique du Sud. Avec un PIB-PPA de 569,6 milliards de dollars, l’Algérie se distingue par une croissance économique notable, surpassant ses voisins nord-africains. En comparaison, le Maroc et la Tunisie, bien qu’importants sur le plan régional, n’atteignent pas les niveaux de PIB-PPA de l’Algérie dans ce classement. Une performance remarquable que la Banque Mondiale avait aussi salué, considérant que l’Algérie était le moteur économique de la région.

En termes de parts du PIB-PPA total de l’Afrique, l’Algérie représente 7,0 %, ce qui souligne son rôle clé dans l’économie du continent. Le Nigeria, avec 14,7 %, et l’Afrique du Sud, avec 10,3 %, suivent l’Égypte, qui domine largement avec 22,9 %.

Le Programme de comparaison internationale est un partenariat statistique mondial qui produit des parités de pouvoir d’achat et des niveaux de prix comparatifs pour les économies participantes. Cela permet de comparer la taille du PIB et ses principaux agrégats à l’échelle internationale, en tenant compte des différences de niveaux de prix. La Banque africaine de développement, agence régionale de mise en œuvre pour l’Afrique, a financé les activités de l’année de référence 2021 à travers son Programme multinational de renforcement des capacités statistiques (PRCS).

Performances économiques en Afrique

Les résultats du PCI 2021 montrent que l’économie africaine a progressé de 28,51 % en termes de PPA par rapport à 2017. L’Afrique représente désormais 5,4 % du PIB mondial en PPA et 18,5 % de la population mondiale. L’Égypte conserve la première place du classement avec un PIB-PPA de 1 900 milliards de dollars, suivie par le Nigeria et l’Afrique du Sud. L’Algérie, avec ses 569,6 milliards de dollars, se positionne solidement en quatrième place, devant l’Éthiopie.

En matière de dépenses d’investissement, l’Algérie se classe encore mieux, en troisième position, après le Nigeria, qui fait face à une forte inflation, et l’Égypte, représentant 10,3 % des investissements de l’Afrique. Ce dynamisme économique s’accompagne d’une amélioration du PIB par habitant, plaçant l’Algérie parmi les dix premiers pays africains les plus riches en termes de PPA par habitant, avec 12 893,2 dollars.

L’Algérie se distingue dans le classement des parités de pouvoir d’achat en Afrique, surpassant le Maroc et la Tunisie. Cette performance reflète la robustesse de son économie et l’efficacité de ses politiques de développement. Avec une part significative dans le PIB-PPA africain et des investissements croissants, l’Algérie est bien positionnée pour jouer un rôle clé dans l’économie du continent.

Son classement élevé en termes de PIB démontre non seulement sa stabilité économique mais aussi son potentiel à influencer les dynamiques économiques régionales et continentales.