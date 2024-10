Kylian Mbappé cité dans une affaire de viol : son avocate réagit, la presse suédoise enfonce

Des médias suédois ont rapporté que Kylian Mbappé serait impliqué dans une enquête pour viol et agression sexuelle survenue dans un hôtel à Stockholm. Bien que l’entourage du joueur nie fermement ces accusations, la justice a confirmé l’ouverture d’une enquête après une plainte, sans toutefois mentionner nommément Mbappé.

L’avocate de Kylian Mbappé, Me Marie-Alix Canu-Bernard, a pris la parole pour défendre son client et assurer qu’il est « totalement serein » face à ces accusations. « Il est très calme, car il sait ce qu’il n’a pas fait. Même s’il suit ce qu’il se passe dans les médias, il reste protégé de tout cela. Ces accusations peuvent être difficiles à vivre pour quelqu’un de son âge, mais il sait qu’il n’a rien à se reprocher », a-t-elle expliqué, non sans souligner le soutien de l’entourage du joueur.

Une plainte pour dénonciation calomnieuse en préparation

L’avocate a également confirmé qu’une plainte pour dénonciation calomnieuse est en cours de préparation, mais elle attend d’en savoir plus sur l’enquête. « Nous devons d’abord savoir si cette plainte le concerne directement ou non. Si c’est le cas, nous n’hésiterons pas à déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse, car Kylian n’a rien à se reprocher ».

« Si ces accusations continuent à être relayées sans qu’aucune lumière ne soit faite, il est probable qu’il soit convoqué pour témoigner. Nous n’avons rien à cacher et il est prêt à répondre aux questions », a assuré son avocate. Kylian Mbappé, au cœur d’une tempête médiatique, continue de faire face avec calme et détermination, tandis que son équipe juridique se prépare à défendre son intégrité contre ces accusations.

L’enquête à l’hôtel rassure la défense

Elle s’est réjouie des investigations en cours à l’hôtel où Mbappé a séjourné. « Nous sommes rassurés par les enquêtes dans l’hôtel. Avec toutes les caméras de surveillance, il sera facile de prouver que rien ne s’est passé. Ce genre de vidéos a souvent permis d’éclaircir des affaires similaires concernant des sportifs dans d’autres pays ».

Me Canu-Bernard a insisté sur le fait que Mbappé vit dans une bulle de protection pour éviter ce genre de situations. « Kylian est toujours entouré d’un cordon sanitaire, car son entourage est très conscient des risques liés à sa célébrité. Il est extrêmement surveillé pour éviter les incidents, et c’est pour cela qu’il est confiant en disant qu’il n’a rien à se reprocher. Si un jour il doit s’expliquer, nous avons des preuves solides pour le défendre ».

Une gestion admirable de la pression médiatique

Malgré le tourbillon médiatique, l’avocate a salué la manière dont Mbappé gère la situation. « C’est un jeune homme de 25 ans qui fait preuve d’une grande maturité face à ces accusations. Il reste concentré sur son jeu, s’entraîne, et continue à marquer des buts. Lors de notre dernier échange, je lui ai dit de rester concentré sur le terrain, et il sait qu’il a son honneur pour lui ».